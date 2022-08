Novo izkoriščanje delavcev? Vzeli naj bi jim potne liste in jim grozili s smrtjo

RTV Slovenija je poročala o novem primeru izkoriščanja delavcev pri nas. Tokrat gre za avtopralnico AvtoStop, v kateri so delali indijski zaposleni. Po pripovedovanju Indijcev, s katerimi so se pogovarjali novinarji RTVS, so morali delati ponoč in podnevi, na teden 62 ur, vse za 650 evrov mesečno. Takoj po zaposlitvi naj bi jim pomočnik delodajalca vzel potne liste in jih s tem izsiljeval.

Zaposleni Indijci so tudi stanovali v prostorih delodajalca, kamor naj bi pomočnik zaposlovalca prihajal tudi ponoči, in to vinjen, ter jim grozil. Ko so hoteli oditi, so jim grozili s svojim vplivom in denarjem. Dan preden je podjetje obiskala delovna inšpekcija, so jim vrnili potne liste, vendar jih morali že naslednji dan spet izročiti. Če tega ne bi storili, jim je pomočnik grozil s smrtjo. Menda je imel pri tem v rokah kladivo, je v Dnevniku še poročala TVS. Delavci so zato poklicali policijo, dva od njih sta pomoč poiskala pri Delavski svetovalnici, ostali so zbežali in se še vedno skrivajo.

Lastnik podjetja vse očitke zavrača. Trdijo, da so upoštevali vsa zakonska določila, z vsemi tujimi delavci pa ravnali spoštljivo in po zakonih. Prepričan je, da gre za skupinsko izsiljevanje. Menda so bili na začetku vsi zadovoljni s pogoji in plačo, po določenem času pa so zahtevali višje plačilo.