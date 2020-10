Naslednji ukrep bo zapiranje v stanovanja

Na Šmarni gori spet gneča

Že naslednji ukrep bi lahko bil, da ne bi smeli zapuščati svojih domov.

Ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa so včeraj testirali na okužbo z novim koronavirusom, potem ko so to potrdili v ožji ekipi sodelavcev. Oba testa sta bila negativna in Hojs se je še istega dne vrnil na delovno mesto.

1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore (družinski člani, starševska skrb, stik z otrokom),

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita,

12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Od danes se lahko, ob trinajstih izjemah, prosto gibate le še v mejah občine, kjer živite. Vlada želi na tak način zajeziti širjenje novega koronavirusa, ki je še vedno v porastu. Samo v nedeljo je bilo ob 3685 testih na novo okuženih 1116 ljudi (30,29-odstotni delež pozitivnih testov), pri čemer se je število hospitaliziranih povečalo za 51 na skupno 523, osem ljudi več je tudi v intenzivni enoti – skupno 82. Zaradi covida-19 je umrlo še deset ljudi, skupaj že 251.Vladni govorecje včeraj dal vsem jasno vedeti, da se vlada lahko, če se številke ne bodo ustavile, odloči za naslednji drastičen ukrep, in sicer prepoved izhoda iz stanovanj in hiš. »Ocenjujemo, da smo v Sloveniji dovolj racionalni, da bodo občanke in občani razumeli, zakaj so bile narejene zamejitve za območje občin in da morda ta ukrep v prihodnje ne bo potreben,« je povedal. Pozval je vse, naj ostanejo doma in naj tudi ne zahajajo na kraje, kjer se zbira veliko ljudi. Na primer na Šmarno goro, kjer je bilo konec minulega tedna veliko pohodnikov.»Šmarna gora je primer, da ljudje podcenjujejo virus,« je bil oster Kacin in nadaljeval, da sta za trenutno epidemiološko stanje kriva tako podcenjevanje virusa kot prepričanost, da smo nedotakljivi za okužbo z njim. »Morda vas bo presenetilo tole sporočilo. V tem trenutku je najbolj okužena starostna skupina od 35 do 44 let. To so tudi ljudje, ki se zelo rekreirajo ter v svojo škodo in na škodo drugih in družbe največ grešijo, ko gre za ukrepe, s katerimi želimo zajeziti ta virus,« je še opozoril Kacin in dodal, da so trenutne najbolj slabe razmere na Gorenjskem, saj tam število na novo okuženih strmo narašča.Kljub omejitvi gibanja na občine je še naprej začasno omejeno gibanje ljudi tudi med 21. in 6. uro zjutraj. Po novem pa pri sprehodih na zelenih površinah in pri športnorekreacijskih dejavnostih, pri katerih je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, nošnja zaščitne maske ni več zahtevana.Grobovi po državi bodo sicer konec tega tedna, ob dnevu spomina na mrtve, 1. novembra, v primerjavi s preteklimi leti bolj samevali. Po najnovejšem odloku lahko obiščete grob v drugi občini, a le z namenom njegovega vzdrževanja.»Lahko se potuje tudi v drugo občino na pokopališče, ampak to samo ena oseba, ki bo vzdrževala grob. Na vsak način želimo zajeziti širjenje virusa med starejšimi v teh dneh okoli prvega novembra,« je bil jasen Kacin. Če boste prehajali občinske meje zaradi ene od naštetih izjem, morate imeti pri sebi za to ustrezno dokazilo in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Poseben obrazec za ta namen lahko najdete na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.Glede na različno velikost slovenskih občin in tudi možnosti dostopa do različnih vrst trgovin in drugih storitev bi pričakovali, da bo ukrep omejitve gibanja na občine največ težav povzročil predvsem tistim iz najmanjših. A kot nam je včeraj povedal, župan občine Odranci – ta je s sedmimi kvadratnimi kilometri po površini najmanjša v Sloveniji –, to pri njih ni noben problem. Razloži, da imajo njegovi sokrajani veliko možnosti, da se lahko na prostem naužijejo svežega zraka.»V občini imamo 18 kilometrov asfaltiranih cest in 25 kilometrov poljskih poti, ki smo jih v letošnjem letu popolnoma na novo zgradili. Približno deset kilometrov imamo sprehajalnih in kolesarskih poti in nešteto pokošenih travnikov,« našteje župan in dodaja, da imajo velik trgovski center, kjer je mogoče med drugim kupiti gradbeni material, in bencinski servis. Ena od redkih storitev, ki jo morajo opraviti v drugi občini Črenšovci, pa je obisk zdravnika.Občani se, kot nadaljuje, zelo dobro zavedajo nevarnosti, ki jih prinaša okužba z novim koronavirusom, in se tudi vestno držijo vseh predpisanih navodil. Največja težava občine pa je visoka gostota poseljenosti. »V 520 hišah živi 1700 ljudi,« razloži Markoja in dodaja, da imajo tudi močno industrijsko cono, kar pomeni, da tja na delo vsak dan prihaja veliko ljudi. In da je zaradi tega tudi seveda več možnosti za okužbe z novim koronavirusom (med vsemi občinami so v vrhu po številu okužb na prebivalca). Pravi še, da so ljudje že pred današnjim zaprtjem občinskih mej vse manj potovali v druge kraje, razen izjem seveda, zato meni, da tudi najnovejši ukrep tovrstnih potovanj ne bo bistveno zmanjšal. Je pa res, kot dodaja, da so občani na virus postali vse bolj pozorni, ko se je z njim okužil kateri od njihovih prijateljev ali sorodnikov.Na drugem koncu države, v občini Osilnica, ki je po številu prebivalcev (370) tudi druga najmanjša slovenska občina, pa so se zaradi zaprtja mej znašli v precej drugačnem položaju. Županjanam je povedala, da imajo v občini le živilsko trgovino, za vse druge nakupe in storitve pa morajo Osilničani v drugo občino, Kočevje. Občani se seveda v takem primeru lahko sklicujejo na 12. točko izjem, ki govori o dostopu do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni.Kovačeva pohvali občane, da se držijo vseh zaščitnih ukrepov, poudari pa tudi, da v občini doslej, četudi uradni statistični podatki kažejo drugače, še niso zabeležili niti ene okužbe. Pri edini na novo prijavljeni okužbi z 20. oktobra gre namreč za primer domačinke, ki pa se je okužila v drugi občini.Z dobro epidemiološko sliko se lahko pohvalijo tudi v občini Benedikt.Četudi so v soboto in nedeljo po podatkih sledilnika covid-19 skupno odkrili le dva nova primera, pred tem kar 23 dni niso zabeležili niti enega. Župan mag.nam razloži, da je to dokaz, kako dobro se občani držijo predpisanih ukrepov. In to ob dejstvu, da se veliko Benedičanov vsak dan pelje v službo v druge občine, v Maribor in Lendavo, pa tudi v sosednjo Avstrijo (to bodo sicer lahko počeli še naprej, saj gre za prvo od trinajstih, v okvirčku naštetih izjem). Poleg tega so v občini sprejeli določene ukrepe, kot je ustavitev vseh rekreativnih aktivnosti v športni dvorani in večgeneracijskem centru.