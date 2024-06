Na nacionalki pozivajo k uskladitvi RTV-prispevka z inflacijo, Rupar Golobu, naj ga ukine (VIDEO)

Spoštovani predsednik Vlade R SLO dr. Robert Golob!

Kar nekaj let se oškodovani upokojenci in zaposleni borimo za ukinitev prisiljenega

prispevka za javni zavod RTV SLO! Jasno nam, je, da o tem prispevku govori Zakon

o RTV, Ustavno sodišče (kam paše in kakšno je ni potrebno razlagati) vztrajno

zavrača vsako pobudo za presojo Ustavnosti člena, ki govori o prispevku. Odločni

smo, da pobude ne bomo opustili, ker menimo, da ga ni zakona na svetu, ki bi določal

plačevanje česar koli iz neto prejemkov pokojnin ali plač, ker ima vsak državljan

pravico svoj denar zapravljali in nameniti, kamor sam presodi, da ga bo! Najbrž se tu

strinjate z nami!

RTV SLO prispevek več kot 500 000 prebivalcem, ki živijo z majhnimi pokojninami

in dohodki pomeni strašansko breme. Dvomi, če razumete o čem pišem! Pokojnine in

zajamčeni dohodki marsikateremu ne zadoščajo niti za preživetje. Mnenja smo, da

pravice jemati tem ljudem za prispevek javnega zavoda ni poštena, je neustavno in je

kraja denarja, ki je njihov!

RTV je po zadnji blamaži Ustavnega sodišča popolno politično določljiv, mnogo

oddaj, ki so bile namenjene tudi drugače mislečim od skrajnih levičarjev je ukinjeno,

z ljudmi, ki vodstvi in Svetu RTV niso bili po volji so odslovili, program pa je milo

rečeno ne gledljiv! Informativne oddaje so strogo nadzorovane, cenzura, kot v času

Stalina in strogega komunizma, o skupinah, ki niso naklonjene tej strukturi ne

poročajo niti iz tiskovnih konferenc, ne o shodih in dejanjih, ki so v prid ljudem v

nasprotju z skupinami, ki jih tudi vi podpirate in osebno zagovarjate!? Zakaj taka

demokracije je jasno le ozkemu političnemu vodstvu!