Igor Kadunc idejo Branka Grimsa označil za idiotsko

Ideja Branka Grimsa, da RTV Sloveniji ni več pomoči in da bi jo morali kar ukiniti, poslati v stečaj in postaviti nekaj novega, je 'idiotska'. Tako je v delovem podkastu Moč politike dejal nekdanji generalni direktor RTV Slovenija in STA Igor Kadunc.

»O, kar fajn ideja, ne? Ti se lahko znebiš vseh, za katere misliš, da niso tapravi, ampak ne vem, kdo bo tisti, ki bi presojal, kdo je res pravi. Ampak ima pa ta teza eno strašno napako. Poleg tega je recimo veliko denarja dajemo v železnice, ne pa tam noben ne sprašuje racionalno. Ne, zdaj se pa vi zamislite, da bi na železnicah rekli, joj, tam nas je tudi preveč in tako naprej. A vlaki bi nehali voziti in iz tujine. Torej mi imamo vsak dan program, ki se začne na radiu ob 5. zjutraj, na televiziji jutranji program, vsi pričakujejo, da so novice čim prej, da je Dnevnik, da so Odmevi. Kdo bo to delal, če firme ni več, ker to je gospodarska firma. Tako da ta ideja je, rečem, idiotska. Ampak tako je, ker se tako ne dela z organizacijo, ki mora dnevno producirati. To pa ne pomeni, da se začnemo pogovarjati o tem, kaj morda bi pa le kazalo spremeniti tudi glede na te opredelitve, kaj naj bi delali ali ne bi bilo dopisnikov več ali manj, in to pa pridemo potem do tega, da če bomo definirali, kaj naj bi RTV delal, se da izračunati tudi, koliko denarja potrebuje. In to je pa tista ključna zadeva.«

Ne bo se prijavil na razpis

Kadunc je v podkastu govoril o razmerah na nacionalni televiziji in dejal, da se mu ne zdi tako velik problem sistem, temveč izvedba - torej ljudje. Kritičen je bil do sveta zavoda, a hkrati dodaja, da je ta sistem poleg UKC Ljubljana in UKC Maribor, verjetno tudi najtežje voditi. Opravka imaš z vodenjem grozljive količine individuumov, ki mislijo, da so oni tisti, ki vedo, kako bi moralo biti, pravi in dodaja, da problemi nastajajo, če želiš z vrha navzdol spreminjati. Pravi, da je treba dobiti soglasje določene večine ljudi, da se kaj spremeni.

Spregovoril je tudi o zvišanju RTV prispevka in dejal, da je treba le sprejeti odločitev in dodal, da referendum za to ne bo mogoč, saj gre za davek, o katerem se da odločitve sprejemati na referendumu.

Na vprašanje, ali razmišlja, da bi se prijavil na razpis za predsednika uprave RTV Slovenija, je odgovoril, da je jasno povedal, da je njegova življenjska doba na direktorskih mestih končana in da je v tem življenju še kaj drugega, s čim se bolj splača ukvarjati. »Prijavil se zagotovo ne bom. Mi sicer pravijo, da bi bilo bolje, da bi pustil koga v negotovosti, ampak ne. Naloga vseh tistih, ki se resno ukvarjajo z RTV, je, da tokrat najdejo osebo, ki pozna hišo, živi v hiši in zna delati z ljudmi.«