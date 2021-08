Na Kredarici ob Janši in Hojsu tudi Tonin, ki je sporočil: Čutim vsako mišico

V sinočnjem nperijetnem soočenju aktivostov in predsednika vladena Kredarici, kjer so se srečali na ločenih pohodih na Triglav in so se protestniki besedno spravili nad premierja, je poleg notranjega ministrana najvišjem slovenskem vrhu bil tudi obrambni ministerV NSi so za STA pojasnili, da je šel Tonin v petek na Triglav samostojno z ekipo z ministrstva za obrambo. Na poti navzgor je dohitel (in prehitel) protestnike, ki so mu ob tem izrekli nekaj žaljivk in se neprimerno obnašali, so zapisali.Glede dogajanja na Kredarici so v stranki tvitnili, da za takšno brezobzirno obnašanje ne v javnosti ne v politiki ne smemo imeti tolerance.Tonin je na instagramu objavil tudi nekaj motivskih fotografij z vzpona na Triglav in zapisal, da je za njim prekrasen dan. »Štartali smo na Pokljuki, se ustavili na Vodnikovem domu. Nadaljevali preko Konjskega prevala, Planike, se vzpeli na Triglav, se vrnili na Kredarico na kosilo in sestopili preko Tominškove poti v dolino Vrat. Začeli ob 6.00 in končali ob 20.00. Čutim vsako mišico. Ampak, Slovenija je prekrasna,« je zapisal na instagramu.V kabinetu predsednika vlade so za STA navedli, da je šel premier na Triglav z nekaterimi sodelavci v prostem času. Dogajanja na Kredarici za zdaj ne komentirajo. Se je pa Janša oglasil na twitterju, da je danes ponovno stopil na vrh Triglava in »razkužili skale in Aljažev stolp po včerajšnji kontaminaciji«Direktor urada za komuniciranjeje dejanje protestnikov označil za primitiven napad.Preberite tudi: