Škandal na Kredarici: Tea Jarc kričala na Janšo in Hojsa (VIDEO)

Janša in Hojs zapustila prizorišče

Petkovi protestniki z aktivistkona čelu so se v petek odpravili na Triglav. Na Kredarici, kjer sta zvečer pred kočo počivala premierin notranji minister, se je začela drama. Jarčeva je vprašala Janšo, kaj poreče na to, da del ljudstva že mesece protestira in kako komentira izid nedavnega referenduma. Celotno dogajanje so predvajali tudi v živo na facebooku.Kaj je Janša odgovoril, s posnetka ni mogoče natančno razbrati, jim je pa čestital za prihod na Triglav. »O, kje pa je Hojsi? O, poglej ga. Ojnk, Ojnk!« so se protestniki potem lotili še notranjega ministra. Janša in Hojs sta nato prizorišče zapustila.Nekateri uporabniki twitterja sporočajo, da je bilo dogajanje na posnetku le uvod v pravo dramo. Mnogi so prepričani, da takšno obnašanje v gore ne sodi, posredoval je celo neki moški in protestnikom dejal, da je bilo dovolj.Premier se na incident javno še ni odzval, poslanka SDSpa je prepričana, da je bilo vse skupaj načrtovano.