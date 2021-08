Po incidentu pod Triglavom se je oglasil Janez Janša (FOTO)

S prijatelji iz Madžarske

Petkov večer je zaznamoval incident pod Triglavom. Protestniki z aktivistkona čelu so pred kočo na Kredarici kričali na Janeza Janšo in Aleša Hojsa . Oskrbnik koče nam je dejal, da so protestniki med drugim tudi skakali po mizah. Medtem ko na komentar premierja Janše še čakamo, se je ta po burnem petkovem dogajanjem le oglasil na twitterju. »Osvojili vrh #Triglav v čudovitem vremenu, razkužili skale in Aljažev stolp po včerajšnji kontaminaciji ter opravili gorniški triglavski krst z našimi prijatelji iz Madžarske,« je zapisal (nelektorirano).Spletni portal N1 poroča, da je Janša po besedah Tee Jarc protestnikom dejal, da ni vedel, »da imajo v Polju dan odprtih vrat«.