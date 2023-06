Črno na belem: kaj se dogaja s premoženjem Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) od 2. februarja lani objavlja spremembe premoženjskega stanja za poslance državnega zbora, predsednika državnega sveta, predsednico republike, predsednika vlade, ministre, državne sekretarje, poklicne in nepoklicne župane in podžupane, člane sveta Banke Slovenije, funkcionarje samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki opravljajo naloge predstojnika organa ali njegovega namestnika, ter sodnike ustavnega sodišča.

Zadnji objavljeni seznam nosi datum 22. maj 2023. Vlada je mandat nastopila pred okoli letom dni, zato smo preverili, katere spremembe premoženja so v enem letu prijavili protikorupcijski komisiji.

Predsednik vlade in njegovi ministri

Predsednika vlade Roberta Goloba (Gibanje Svoboda) smo v seznamu KPK iskali zaman, smo pa zato našli nekaj članov njegove ministrske ekipe (prihodki premierja so bili vroča tema pred volitvami, več o tem v članku Golob pokazal dokumente: 438.915 evrov dohodka).

Pojavi se denimo ministrica Tanja Fajon (SD), ki je te dni uživala v velikem uspehu, ko je Slovenija po uspešni kampanji in pogovorih s 153 glasovi podpore postala nestalna članica varnostnega sveta Združenih narodov. Letos ji je uspelo še nekaj: odplačala je lizing za avtomobil, kupljen leta 2021. Gre za Peugeota e-2008, za katerega vrednosti nam z ministrstva niso sporočili (test avtomobila najdete v članku Peugeot e-2008: električni levček).

Iz cenika enega od prodajalcev je videti, da danes novo vozilo nekdanje evropske poslanke, predsednice SD ter ministrice za zunanje in evropske zadeve, stane vsaj 37.750 evrov.

Mimogrede: ministrica danes zasluži, tako je razvidno iz portala plač za letošnji marec, 5913 evrov bruto. Koliko je zaslužila, ko je bila evroposlanka, pa v članku Koliko zaslužijo slovenski evropski poslanci.

Kdo je še prijavljal spremembe

Na seznamu najdemo Simona Maljevca (Levica), šefa novoustavljenega ministrstva za solidarno prihodnost, ki je letos januarja pridobil obveznost, ne pa tudi denimo premičnine ali nepremičnine.

Potem strankarskega kolega Fajonove Matjaža Hana (SD), sicer ministra, pristojnega za gospodarstvo: KPK je poročal o odsvojitvi in pridobitvi premičnine, odsvojitvi denarnih sredstev, poslovnega deleža in vrednostnih papirjev. Vse to letos.

Klemen Boštjančič (GS), minister za finance, je lani prodal tri zemljiške parcele, skupaj velike okoli 900 kvadratnih metrov. Pridobil in odsvojil je denarna sredstva ter odsvojil obveznosti.

Mesečeva odločitev v pravem trenutku

Minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec (Levica) je lani pridobil in odsvojil obveznosti. Že pred časom smo poročali, da je za nakup stanovanja v Ljubljani najel 176.500 evrov težko posojilo s spremenljivo obrestno mero. Finance so kasneje poročale, da je poplačal prejšnje posojilo in najel novega, s fiksno obrestno mero. Če je pri spremenljivi obrestni meri plačeval euribor, povečan za pribitek 1,5 odstotka, si je z najetjem novega posojila zagotovil fiksno obrestno mero – 1,45 odstotka. Sprememba v tabeli je po vsej verjetnosti prav najem posojila in poplačilo starega.

Kaj pa prejšnja vladna sestava

Preverili smo tudi, katere spremembe so v zadnjem letu protikorupcijski komisiji prijavili nekdanji ministri in premier.

Golobov predhodnik, danes poslanec državnega zbora in predsednik SDS, Janez Janša, letos ni prijavil sprememb. Jih je pa lani. Na seznamu ga najdemo kot Ivana Janšo: prodal je zemljiški parceli in pridobil denarna sredstva.

Na seznamu je tudi nekdanji minister za zunanje zadeve Anže Logar (SDS), danes poslanec. Iz objave je videti, da je »odsvojil obveznosti«, koliko – ni navedeno. Dogodek, ki je vplival na njegovo premoženjsko stanje, se je zgodil v 2022, je razvidno iz tabele, medtem ko je o njem KPK poročal 18. februarja 2023, torej z zamudo. Več o tem v članku Greh Anžeta Logarja.

Potem je tu nekdanji minister za infrastrukturo, danes poslanec, Jernej Vrtovec (NSi). Lani je kupil 180 kvadratnih metrov veliko stavbo (pripada mu polovica) in najel kredit (hipoteka). Prodal je tudi točke vzajemnih skladov.

Nekdanji minister za obrambo, ki danes sedi v poslanskih klopeh, Matej Tonin (NSi) je lani odsvojil premičnino in pridobil denarna sredstva.

Zvonko Černač (SDS), nekdanji minister za razvoj in kohezijo, je lani pridobil premičnino.

