Bralec Edi: »Žalostno je imeti take politike, ki se ne zavzamejo za invalide« (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Edi, ki nam je poleg spodnjega zapisa posredoval tudi fotografijo, kjer je na Primorskem na parkirišču videno parkirano motorno vozilo na mestu za invalide. Ob parkirnem prostoru, namenjenem invalidom, pa je postavljena oglasna tabla, ki invalidom preprečuje normalno uporabo parkirišča. Oglejte si fotografijo opisane situacije spodaj.

Bralec je neprimerno ureditev pokomentiral takole: »Morda za v kategorijo Saj ni res, pa je.«

»Morda si je v Izoli na Ulici Zvonimira Miloša 27 naredil privat stanovanje (glede na cene stanovanj) ter zasedel invalidsko mesto, dvomim, da je kateri invalid sposoben voziti enosledno vozilo. Žalostno je to, da v bloku gori živi mestna svetnica Romina Kralj, ki je tudi predsednica KS Livade in ne naredi nič, žalostno je imeti take politike, ki se za invalide ne zavzamejo.«

Upamo, da sporočilo razočaranega bralca ne bo naletelo na gluha ušesa.

