Predsedniki političnih strank pod drobnogledom: eden zaradi bivše končal na sodišču

Kandidati na prihajajočih parlamentarnih volitvah so znani. Pod drobnogled smo vzeli predsednike najbolje uvrščenih desetih strank po zadnji anketi Dela (dodali smo še stranko SNS, ki je sicer na 11. mestu, vendar gre za parlamentarno stranko) in ob pomoči javno objavljenih naslovov (objavila jih je državna volilna komisija ali DVK) pokukali v vsem dostopno zemljiško knjigo. Kdo ima dolgove, kakšno obrestno mero so si izborili za posojila in kdo ima nepremičnino prosto vseh bremen. Več o tem spodaj, začenjamo pa s tistimi, ki jim po trenutnih anketah ne kaže najbolje.

Zmago Jelinčič Plemeniti, predsednik SNS. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Predsednik stranke SNS in poslanec državnega zbora Zmago Jelinčič Plemeniti ima naslov prijavljen v Ljubljani, nedaleč od Gregorčičeve ceste, kjer se lokacijsko nahaja vlada. V stavbi je stanovanje, veliko 90 kvadratnih metrov (uporabne površine), kažejo podatki geodetske uprave (Gurs). Pri zapisu je dodana še opomba, da je »na delu stavbe razlika med skupno površino dela stavbe in seštevkom prostorov«.

Sistem zemljiške knjige nam je o nepremičnini predsednika SNS razkril, da je edini lastnik parcele Zmago Jelinčič Plemeniti, vendar je na polovici vpisana zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice. Gre za spor, ki ga ima Jelinčič Plemeniti z nekdanjo ženo Moniko Zupanc Jelinčič. Očitno nekdanja zakonca vseh sporov okoli premoženja še nista zgladila ... Ne tako dolgo nazaj smo pisali tudi o boju za moderno vilo v koprski Žusterni, s pogledom na morje.

Boštjan Tavčar, predsednik stranke Pirati. FOTO: Leon Vidic, Delo

Piratsko stranko vodi Boštjan Tavčar, ki je vodja službe za informatiko ter komunikacije in prihaja iz Tržiča. Naslov ima prijavljen v leta 2004 zgrajeni nepremičnini (dvostanovanjska), ki se razprostira na 116 kvadratnih metrih. Tudi pri njem je zapisano Gursovo obvestilo, da je razlika med skupno površino dela stavbe in seštevkom prostorov in kje lahko te podatke uredi. Nepremičnino imata v skupni lasti z Alenko Švab Tavčar, na njej pa sta vknjiženi dve hipoteki iz 2005 in 2006. Iz opisa ene ni razvidno, koliko je »težka« (sklicuje se na izvršljiv notarski zapis), iz druge pa, da gre za 24,250.000 še slovenskih tolarjev težko posojilo, ki bo po načrtu odplačano v drugi polovici leta 2025. Posojilo je bilo najeto pri nekdanji Abanki, pod naslednjim pogojem: referenčna obrestna mera Euribor, povečana za 2,30-odstotne točke.

Aleksandra Pivec, stranka Naša dežela. FOTO: Leon Vidic, Delo

V opisu na seznamu DVK stoji, da je predsednica Naše dežele Aleksandra Pivec svetovalka uprave za razvoj. Prijavljena je na Ptuju (dvostanovanjska stavba), vendar nepremičnina ni njena (že pred časom smo prvi poročali, da Pivčeva nima nikakršnega premoženja, niti prihrankov ne). Kot edini lastnik parcele, na kateri stojijo nepremičnine (posamezna dela v ZK nista vpisana), je vpisan Robert Munda. Hitro iskanje po spletu pa pokaže, da je tako ime tudi nekdanjemu direktorju PU Maribor, a pozor: lahko gre zgolj za naključje, nam pa ni znano, da bi šlo za isto osebo.

Zdravko Počivalšek, predsednik stranke Konkretno, ki se na volitve podaja skupaj še s štirimi drugimi strankami pod geslom Povežimo Slovenijo. FOTO: Leon Vidic, Delo

V Povežimo Slovenijo je združenih pet strank. To so Konkretno, Zeleni, SLS, NLS in NS, njihovi predsedniki pa so (po vrsti, kot so prej naštete stranke) Zdravko Počivalšek, Andrej Čuš, Marjan Podobnik, Franc Kangler in Andrej Magajna. Prvi je minister za gospodarstvo v aktualni vladi, drugi državni sekretar, Podobnik na volitvah ne kandidira, Kangler je državni sekretar, Magajna pa upokojenec.

Počivalšek prihaja iz Olimja. Naslov, ki je izpisan v evidenci DVK, nas odpelje do hiše, ki ima 214 kvadratnih metrov uporabne površine. Zgrajena je bila leta 1978, fasada pa je bila prenovljena 2017. A kot lastnica parcele je v ZK vpisana fizična oseba, ki prihaja iz Pristave pri Mestinju, in ne, ni ji ime tako, kot je ime srčni izbranki ministra – Ivana.

Andrej Čuš je prijavljen na Ptuju, v bloku, v katerem je več kot 30 stanovanj. V lov, ali je katero od stanovanj njegovo, se zato nismo podali. Podobno tudi pri Francu Kanglerju, ki je prijavljen v bloku, zgrajenem leta 2007, v katerem se nahaja skoraj 30 stanovanj.

Andrej Magajna prihaja iz Ljubljane. Polovica nepremičnine v Karlovškem predmestju je v njegovi lasti, druga polovica pa pripada Luciji Magajna, na nepremičnini pa ima fizična oseba dosmrtno služnost.

Alenka Bratušek, predsednica SAB. FOTO: Leon Vidic, Delo

Ni skrivnost, da nekdanja premierka in predsednica SAB Alenka Bratušek prihaja iz Kranja. Trenutna poslanka državnega zbora živi v hiši, zgrajeni leta 2006, ki ima 105 kvadratnih metrov uporabne površine. Zemljiška knjiga razkriva, da sta lastnika hiše z možem Mitjo Cvjetičaninom, vsak idealne polovice. Hipotek ali česa podobnega na nepremičnini, če sodimo po ZK-izpisku, ni.

Marjan Šarec, predsednik LMŠ. FOTO: Blaž Samec, Delo

Tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec je poslanec. Prihaja iz Šmarce, po podatkih geodetske uprave pa je bila nepremičnina velika 138 kvadratnih metrov (uporabne površine) zgrajena leta 1943. Iz ZK je razvidno, da je edini lastnik nepremičnine – Marjan Šarec. Hipotek ali česa podobnega na nepremičnini ni.

Matej Tonin, predsednik NSi. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Iz okolice Kamnika, natančneje iz Zgornjega Tuhinja, prihaja minister Matej Tonin. Po naslovu iz evidenc DVK se na tem mestu nahaja hiša, zgrajena leta 1986. Uporabne površine je 73 kvadratnih metrov, medtem ko je površina dela stavbe (samo en del je) kar 248,5 kvadratnega metra. Tudi pri tej stavbi v evidenci Gursa stoji opozorilo: »Na delu stavbe je razlika med skupno površino dela stavbe in seštevkom prostorov.« Nerazporejenega prostora je kar 122 kvadratnih metrov.

ZK razkriva, da so lastniki parcele, na kateri stoji hiša, trije (vsakemu pripada tretjina): Vojko in Jožica Tonin ter Matej Tonin. Na nepremičnini je od konca leta 2016 vpisana 40.000 evrov težka hipoteka (posojilo najeto pri NLB), obresti za izposojeni denar znašajo 2,10 odstotka letno, posojilo pa zapade leta 2026. Na nepremičnini je vpisana tudi pravica prepovedi in odtujitve, iz zapisanega pa je razvidno, da je bila podpisana tudi pogodba o dosmrtnem preživljanju.

Luka Mesec, koordinator Levice. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Levica nima predsednika, ima pa koordinatorja Luko Mesca, ki je tudi poslanec. Ne tako dolgo nazaj smo poročali, da se je razšel s svojim dekletom, s svojo poslansko plačo pa si je privoščil nakup stanovanja v Ljubljani, nedaleč stran od mestnega središča. Stavba je iz leta 1927, na naslovu, kjer je Luka Mesec, pa je manj kot deset stanovanj, zato smo si vzeli čas in jih pregledali. Kaj hitro se nam je nasmehnila sreča: uporabna površina nepremičnine znaša 65 kvadratnih metrov, na njej pa je vpisana 176.500 evrov »težka« hipoteka. Posojilo, najeto pri BKS Bank AG, seveda ni zastonj – zanj plačuje šestmesečni Euribor, povečan za 1,5 odstotka. Posojilo je koordinator Levice najel v začetku leta 2021, medtem ko v plačilo zapade leta 2046.

Tanja Fajon, predsednica stranke SD. FOTO: Leon Vidic, Delo

Predsednica SD Tanja Fajon je evropska poslanka, ki kandidira tudi na parlamentarnih volitvah. Naslov ima prijavljen v Ljubljani, po podatkih Gursa v hiši, zgrajeni leta 1974. Uporabna površina znaša 76,3 kvadratnega metra, površina dela stavbe pa 157,8 kvadratnega metra. Tudi pri tej nepremičnini Gurs ugotavlja, da je razlika »med skupno površino dela stavbe in seštevkom prostorov«. Nerazporejenega prostora je 34,7 kvadratnega metra.

Zemljiška knjiga razkriva, da sta lastnici dve – Nevenka in Tanja Fajon, medtem ko hipotek ali kakšnih drugih posebnosti na nepremičnini ni vpisanih.

Janez Janša, predsednik SDS. FOTO: Sarah Meyssonnier, Reuters

Predsednik vlade Janez Janša ima naslov, ki je javno objavljen, v kraju Silova v okolici Velenja. Nepremičnina, zgrajena leta 1951 in velika 152,7 kvadratnih metrov (uporabna površina), je izključno v njegovi lasti. Tudi pri podatkih o Janševi stavbi Gurs ugotavlja, da je razlika med skupno površino dela stavbe in seštevkom prostorov (49,6 kvadratnih metrov je nerazporejenega prostora). Na nepremičnino je od leta 2011 vpisana hipoteka – 172 tisoč evrov posojila, obrestna mera znaša 1,8 odstotka –, ki zapade leta 2028 (posojilo najeto pri Unicredit Bank Slovenija).

Robert Golob, predsednik stranke Gibanje Svoboda. FOTO: Leon Vidic, Delo

Podatki DVK razkrivajo, da ima predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki se je podal v politiko po vodenju Gen-I, naslov v Kromberku. Na tem naslovu se nahaja stavba, velika več kot 200 kvadratnih metrov (uporabna površina), tako kot pri njegovih predhodnikih pa Gurs ugotavlja, da je »razlika med skupno površino dela stavbe in seštevkom prostorov«, ter ga napotuje, da te podatke uredi. Lastnica celotne nepremičnine je po podatkih ZK Jana Nemec Golob, medtem ko je na njej vpisana pravica prepovedi odtujitve in obremenitve brez soglasja Roberta Goloba. Na nepremičnino je vpisana tudi hipoteka. Po javno objavljenih podatkih sta si izposodila 140.000 evrov, za kar plačujeta Euribor, povečan za 1,80 odstotka, obresti letno. Posojilo je bilo najeto pri nekdanji Abanki leta 2014 in je že zapadlo leta 2018, vendar iz ZK ni bilo izbrisano.

Politiki naj bi nam bili za zgled. A zdi se, da se tudi njim (tukaj politična opredelitev, kot je razvidno iz zgornjega, sploh nima zveze), kot mnogim drugim, enostavno ne ljubi ukvarjati z javnimi evidencami, med katerimi je tudi Gursova.