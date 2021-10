Peugeot e-2008: električni levček

Peugeot je imel vsaj doslej pri uvajanju električnega pogona strategijo, da je takšno možnost ponudil v modelih, ki jih je prej uvedel s klasičnim pogonom. Njihovi dobro znani avtomobili so tako poleg bencinskega in dizelskega pogona sčasoma na voljo še v izvedbi priključnega hibrida ali popolnoma električnega avtomobila. To so storili tudi pri priljubljenem malem križancu peugeotu 2008.

Všečen avto

Peugeot e-2008 je torej povsem električni avtomobil, ki pa na zunaj razen nekaterih poudarkov ni bistveno drugačen od različice s klasičnim pogonom. Sem subjektiven, a verjamem, da se zanj marsikdo začne zanimati, ker mu je všeč na pogled. Tudi v notranjosti je eleganca ohranjena, je pa na prikazovalnikih za volanom in sredinskem večfunkcijskem zaslonu veliko podatkov o električnem pogonu, njegovem delovanju, stanju akumulatorja, polnjenju.

Nismo vsi enako visoki in ne sedimo enako, vendar zase lahko povem, da mi pogled na merilnike čez volan ustreza, se mi pa uvedba tridimenzionalne rešitve prikazov ne zdi poseben napredek. Pod sredinskim zaslonom so razporejene za uporabo praktične »klavirske tipke«, ki pa so namenjene predvsem nastavitvi klimatske naprave, glavni meniji za njimi se (žal) upravljajo na dotik. Ročica za pretikanje po voznih programih je takšna kot pri samodejnem menjalniku v bencinski ali dizelski izvedbi, zdi se mi zelo ergonomska in logična za upravljanje.

V električnem peugeotu 2008 se spredaj sedi dobro, tudi zadaj je glede na zunanje mere prostornost korektna, ne pa v prtljažniku, ki bo pač primeren za nekaj vrečk po nakupu v trgovini, za družinske potrebe nikakor ne. V dobro mu štejem, da ima v dvojnem dnu primeren prostor za električne kable.

V i-cocpkitu merilnike gledamo čez volanski obroč. FOTO: Gregor Pucelj

Tiha vožnja

Zunanje mere so enake kot pri klasičnem pogonu, je pa zaradi litij-ionskega akumulatorja v dnu avtomobil s poldrugo tono za približno 300 kilogramov težji od bencinsko gnanega modela. Vožnja z električnim pogonom, gre za motor z močjo 100 kW, je ugodna. Predvsem se vse dogaja v tišini, šele kje na avtocesti je malce bolj glasno, ampak takrat zaradi zunanjih šumov in trenja pnevmatik. Lega se mi je zdela celo za odtenek boljša kot v klasično gnanem modelu, predvsem je šel bolj mirno in tiho čez luknje kot recimo v dizelski izvedbi.

Avtomobil se je brez zapletov polnil tako na domači šuko vtičnici, kar je šlo seveda zelo počasi, kot na hitri polnilnici, kjer je bilo mesto prosto in sem ga v času »dveh kav« konkretno dopolnil z energijo. Doseg z napolnjenim akumulatorjem (50 kWh) je v idealnih razmerah 300 kilometrov, v bolj neugodnih pa 250 ali še kaj manj. To pač ni nekaj, s čimer bi se hvalil sosedom.

Niti cena ni ravno ugodna. Res je avtomobil zelo dobro opremljen, tako kar zadeva udobje kot asistenčne varnostne sisteme, toda polni znesek je pred odštetjem subvencije več kot 38 tisočakov. Ob izbiri financiranja, ko dodajo tudi bonus za polnilno napravo, je znesek resda lahko nižji, a vendarle to ne more biti množičen izdelek.

Prostor za polnilne kable v dvojnem dnu FOTO: Gašper Boncelj

Drugo mnenje

Električna vozila so praviloma prijetna za vožnjo. Voznika preveva težko opisljiv občutek mirnosti in samozavesti. To vsekakor velja tudi za električnega 2008, s katerim skoraj neslišno drsite skozi življenje. K odličnemu voznemu počutju pomemben del prispeva Peugeotov unikum, t. i. i-cockpit z značilno majhnim jajčastim volanskim obročem, ki leži v voznikovem naročju, tako da je digitalni 12,3-palčni prikazovalnik instrumentov nad njim nenehno v voznikovem vidnem polju.

Z dolžino 4,3 metra je e-2008, ki je sicer povsem enak kot klasično gnani 2008, ravno prav velik, da v potniški kabini ponuja zgledno prostornost, hkrati pa je še dovolj okreten v mestni gneči in na parkiriščih. Ob solidnih voznih lastnostih, ko voznika razveseljujeta velik električni navor in s tem dinamična poskočnost, je šibka točka tega električnega peugeota (in večine električnih vozil) pravzaprav le hitrejša vožnja po avtocesti. V tem primeru se baterija pospešeno prazni in obetanih 300 kilometrov dosega ostane le nedosegljiva želja.