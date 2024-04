Tri desetletja rock'n'rolla ljubljanskega Orto bara

Ljubljanski Orto bar je eden redkih rock klubov v Sloveniji, ki deluje že več desetletij, natančneje: decembra letos bo praznoval 30 let obstoja. V tem času se je v njem zvrstilo že več kot 5000 koncertov domačih in tujih skupin najrazličnejših glasbenih žanrov, ki pa imajo isto osnovo – rock. Orto bar je v teh treh desetletjih postal klub, kjer so svoje mesto našli rockerji, metalci, punkerji in najrazličnejši alternativci, pa naj gre za lokalce, ki tja pridejo na pivo in dobro glasbo, ali pa svetovno znane skupine, ki z veseljem pridejo nastopat v Orto.

5000 koncertov domačih in tujih skupin so izvedli v 30 letih.

Sanje postanejo resničnost

Nekdanja tovarna Zmaj, kjer prebiva Orto bar. FOTO: Jože Suhadolnik

Vse skupaj se je uradno začelo decembra 1994, a ideja o klubu se je rodila že veliko prej. Na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja sta tedaj še gimnazijca in rockerja Marko Prihoda in Andrej Ciuha fantazirala, da bi imela svoj rock klub, kjer bi se zbirali in igrali glasbeniki ter ostali podobno misleči. Že tedaj sta za klub imela ime: Orto. Sanje so postale resničnost konec leta 1994, ko sta ga po večletnih prizadevanjih končno odprla. Staro tovarno Zmaj, kjer je Orto, je v časopisnem oglasu odkril Andrej. Skupaj s študentom arhitekture Primožem Jezo sta oblikovala interier in spravila svojo vizijo v življenje. Za uresničitev te vizije je Jeza leta 1998 prejel Plečnikovo študentsko nagrado. Mimogrede, zdaj je predavatelj na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Pogled v rdeče prostore Orto bara. FOTO: Staš Ivanc

Otvoritev Orta s samosvojim, avtentičnim dizajnom in glasbenim programom je povzročila pravo evforijo med obiskovalci lokalov v Ljubljani in tudi širše po Sloveniji. V zaspani prestolnici se je po letih mirovanja prebudil punk-rockerski-alter duh, ki je z odprtjem Orta končno našel svoj dom. Besedi Orto so dodali besedo bar, da bi ljudje vedeli, da gre za javni prostor, in ne kak ekskluzivni klub zaprtega tipa.

Širitev prostorov

V Ortu je nastopila tudi legendarna skupina Crvena jabuka. FOTO: Staš Ivanc

Pol leta po otvoritvi je v Ortu nastopil prvi band – Leteči potepuhi –, nato pa je vsako leto sledilo od 150 do 200 nastopov različnih skupin. Med njimi je bilo poleg znanih in manj znanih domačih imen tudi veliko tujih. Leta 1999 je spodnji del lokala, ki se imenuje bar, dobil še mlajšega bratca v zgornjem nadstropju, ki so ga poimenovali klub, s čimer je koncertni program v Ortu dobil še dodatni pospešek. V tem drugem obdobju pa do danes jim pri oblikovanju pomaga arhitektka Špela Kokalj.

Gostili so odlične ameriške death metalce Nile. FOTO: Staš Ivanc

Čeprav se je prostor razširil, je ohranil klubsko atmosfero in dober zvok. Dejansko je malo domačih punk, rock, pop in metal glasbenikov, ki od odprtja lokala pred skoraj tremi desetletji še niso nastopili v njem. Orto pa je poleg koncertnega dogajanja poznan tudi po bogatem DJ-programu, ki se izvaja tako v spodnjih kot v klubskih prostorih. Leta 2007 so kadilci pridobili svoj prostor (kadilnico), v spodnjem nadstropju pa se je odprl še razvedrilni prostor z biljardom in ročnim nogometom.

Poklon najboljšim

Programski vodja Andrej Ciuha (v sredini) med predstavitvijo nastopajočih na Orto Festu 2023 FOTO: Staš Ivanc

Orto je znan tudi kot gostitelj edinega celomesečnega klubskega glasbenega festivala v Sloveniji, Orto Festa, na katerem vsako pomlad nastopi cela vrsta slovenskih in tujih glasbenih izvajalcev. Letos je že štiriindvajseti. Orto kljub vzponom in padcem (pred leti so ga celo prodajali, a je preživel) nadaljuje svoje osnovno poslanstvo: biti samosvoj, neodvisen, drzen, zabaven in domač. V aktualni sezoni je Orto bar pripravil tudi poseben niz tribute koncertov kot poklon najboljšim. Na Orto tribute so povabili skupine, med katerimi so številne resnično vrhunske ter odlično interpretirajo svetovno znane zasedbe in izvajalce. Gre za skupine, ki jih v izvirni obliki ni mogoče doživeti v intimnem klubskem vzdušju, ampak le na stadionih ali v arenah, nekatere med njimi pa niti ne obstajajo več, tako da je to edina možnost slišati njihovo glasbo v živo. »Orto bar letos praznuje 30 let. Imamo plane, a niso odvisni samo od nas. Vmes delamo še Orto Fest, drugače pa delamo na programu,« je pred časom povedal soustanovitelj in programski vodja Orta Andrej Ciuha. Pustimo se presenetiti, zagotovo bo udarno.