Kaj dela Kim Kardashian v Beli hiši?

Kim Kardashian (43) se je v četrtek na okrogli mizi v Beli hiši srečala s Kamalo Harris, podpredsednico ZDA in Stevom Benjaminom, višjim svetovalcem ameriškega predsednika, da bi razpravljali o zakonu o pomilostitvi, ki ga je izdal predsednik Joe Biden.

Harris se je zahvalil Kim za njeno zagovarjanje in za »uporabo platforme za poudarjanje pomena pogovora in dajanja druge priložnosti«.

»Tukaj sem samo zato, da pomagam in širim besedo,« je na srečanju dejala Kim in dodala, da je navdušena, da je na zaslišanju in sliši zgodbe obsojencev.

Kardashianova je dejala, da izmenjava osebnih perspektiv ljudem, ki niso bili v kazenskopravnem sistemu, pomaga razumeti izzive ponovnega vstopa v družbo po prestajanju kazni.

Kim je posnela tudi nekaj selfijev pred Belo hišo

»Vsakič, ko sem obiskala zapor, sem srečala nekaj bistrih posameznikov z briljantnimi idejami. Vidim spremembe, ki se dogajajo, da bi jim bilo lažje, ko pridejo iz zapora, mislim, da bo to spremenilo njihova življenja,« je dejala resničnostna zvezdnica, ki je pred Belo hišo posnela tudi nekaj selfijev.

Spomnimo se, da je bila Kim v Beli hiši že prej, med Trumpovim mandatom, da bi spodbudila reformo kazenskega pravosodja. Leta 2018 je Trump ubogal Kim in pomilostil Alice Johnson, ki je prestajala dosmrtno ječo zaradi nenasilnega kaznivega dejanja, povezanega z mamili, poroča index.hr.