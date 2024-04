To se je zgodilo v vrtcu: vrstnik ji je poškodoval obraz, telo in roke

Deklica se je v vrtcu v Sremski Mitrovici huje poškodovala, ko je vrstnik planil nanjo in se je fizično lotil. Zdaj so znane poškodbe, ki jih je utrpela. Deklica je močno pogrižena po obrazu in rokah, ugrizi pa so tako močni, da bi bili lahko usodni.

V Splošni bolnišnici v Sremski Mitrovici so za Blic povedali, da je deklica stara leto in 7 mesecev in da so jo hospitalizirali zaradi želodčnih težav.

»Deklica je bila sprejeta v bolnišnico zaradi trebušne viroze. Med pregledom so zdravniki videli, da ima modrico na obrazu in rami, starši pa so rekli, da gre za ugriz. Pregled je pokazal, da je na telesu deklice res posledica ugriza,« so sporočili iz splošne bolnišnice.

Blic se je obrnil tudi na policijo v Sremski Mitrovici, kjer so jim povedali, da primera nasilja nad dekletom niso prijavili. Po poročanju družbenih omrežij nekateri starši prav zaradi tega incidenta nočejo pustiti svojih otrok v vrtec.