Golob pokazal dokumente: 438.915 evrov dohodka

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob se odziva na na objave v delu medijev, ki zadevajo njegovo premoženje. S seboj je prinesel tri dokumente, za katere je obljubil, da jih bo posredoval novinarjem. Prvi je izpis pogodbe, ki govori o njegovi plači. »Videli boste, da je plača 11.950 bruto, kot sem vedno govoril, ali 7.000 neto. Spodaj je variabilni del 15 odstotkov in tudi ta je bil vedno razkrit, še nižje pa je nagrada za letno uspešnost.« Pokazal je davčni izpis za leto 2020 z bruto prejemkom 438.915 evrov.

»Tukaj imamo konkreten dokaz, ki jasno pove: vsi moji prihodki v letu 2020 se popolnoma ujemajo ne samo s pogodbo, ampak tudi z vsemi podatki, ki so bili že razkriti. Nič od tega danes ni novega. Če ste pričakovali, da sem kaj skrival, nisem, ker tega ne skrivam že 15 let in tudi danes ne bom začel. Dokumente boste dobili in boste lahko z njimi prosto razpolagali.«

Skupni prejemki v letu 2020 so tako znašali 214 tisoč evrov neto. To je povprečno okoli 18 tisoč evrov neto na mesec.

Letno poročilo za lani še ni objavljeno. Do sredine novembra je bil Golob predsednik uprave, kasneje pa so ga zaposlili na delovnem mestu direktorja za upravljanje strateškega portfelja nabave energije, hkrati pa ima tudi določene naloge s področja stikov z javnostjo. Ali in kako se je spremenila njegova plača, ni znano.