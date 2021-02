Jelinčič sporoča: Levičarji so se podelali

Ob številnih očitkih na račun svobode medijev v Sloveniji se je, kot smo že poročali, predsednik vladeobrnil na predsednico Evropske komisije. Napisal je pismo in komisijo pozval, naj pride v Slovenijo in realno oceni stanje v Sloveniji.Evropska poslanka iz Nizozemskepa je medtem na pogovor povabila našega premierjada biv okviru skupne razprave o medijih v Sloveniji, ki bo predvidoma marca, izmenjala stališča.Vse skupaj pa ne da miru prvaku SNS. Tako jeocenil, da so se levičarji podelali v hlače, potem ko jih je Janša povabil naj se oceni stanje v Sloveniji. In pribil še: »Logično, saj bi se vse njihove laži sesule v prah«.