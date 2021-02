Janez Janša napisal pismo: Prepričajte se sami (FOTO)

Pismo. FOTO: Vlada RS

Pismo. FOTO: Vlada RS

Pismo. FOTO: Vlada RS

Pismo. FOTO: Vlada RS

se je po številnih očitkih na račun svobode medijev v Sloveniji očitno odločil, da se bo obrnil kar na predsednico Evropske komisije. Napisal je pismo in komisijo pozval, naj pride v Slovenijo in realno oceni stanje v Sloveniji.»Podpredsednica Evropske komisijeje nedavno ponovila obtožbe v zvezi s svobodo tiska v Sloveniji. Te obtožbe so sledile več podobnim izjavam tiskovnih predstavnikov Evropske komisije, ki so ob različnih priložnostih brez kakršnih koli dokazov, zgolj na podlagi posamičnih medijskih objav, postavljali pod vprašaj svobodo medijev, vladavino prava, neodvisnost pravosodja in stanje demokracije v Sloveniji nasploh,« je uvodoma zapisal slovenski premier.Janša je v luči predsedovanja, ki Slovenijo čaka letos, poudaril, da je pred EU kopica velikih izzivov. »Slovenija se kljub pandemiji odgovorno pripravlja na vodenje Sveta EU. Ne želimo pa, da sredi trdega dela letijo na nas absurdne obtožbe, ki jih z lahkoto zavrne vsak, ki ob korektnem prevajalcu dan ali dva spremlja medijsko in politično dogajanje v Sloveniji,« je še zapisal.Predstavnike komisije je povabil v našo državo. »Zato uradno vabim ad hoc delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov Evropske komisije, da v najkrajšem možnem času obišče Slovenijo in se prepriča o stanju demokracije, vladavini prava, neodvisnosti sodstva in svobode ter pluralnosti medijev pri nas. Če bi se vam zdelo primerno, pa lahko ta skupina vključuje tudi predstavnike Evropskega sveta in Evropskega parlamenta.«Celotno pismo lahko preberete spodaj.