Janeza Janšo povabila na pogovor, jo bo uslišal?

Evropska poslanka iz Nizozemske Sophie In 't Veld je na pogovor v Bruselj povabila premierja Janeza Janšo v okviru skupne razprave o medijih v Sloveniji, ki bo predvidoma marca. Ob tem je izrazila upanje, da bo premier vabilo sprejel. O tem je poročala TV Slovenija.



Evropska poslanka, ki vodi skupino za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic v okviru odbora Evropskega parlamenta za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve, je dejala, da so vabilo na skupno razpravo poleg premierja prejeli še minister za kulturo Vasko Simoniti, direktor urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija, generalni direktor RTV Igor Kadunc ter varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski.



»Kot smo storili že pri drugih državah, Malti, Slovaški, Bolgariji, Belgiji, bomo seveda povabili premierja, ministre ter druge relevantne predstavnike, da nam predstavijo svoja stališča. Za nas ni pomembno, ali pripadajo desnici ali levici. Pomembna so dejstva, pogovori, da vemo, kaj se dogaja,« je še dejala evropska poslanka.

