Janša o Klakočar Zupančičevi: »To je dejansko neko dno v parlamentu, ki ga doslej še nismo videli« (VIDEO)

Poročali smo že, da je bilo na zadnji izredni seji v državnem zboru zelo burno. Tako sta si v lase skočila poslanec SDS Andrej Hoivik in prva dama parlamenta Urška Klakočar Zupančič. Janšev poslanec je dejal, da bo zaradi »groženj« s policijo s strani predsednice DZ predlagal, da poslanska skupina SDS predlaga razrešitev predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič in podpredsednice parlamenta Nataše Sukič.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Blaž Samec

Janša brani svojega poslanca

Poslanca je v bran vzel njegov šef. Janez Janša tako pravi, da ga je ta napad na poslanca Hoivika izjemno presenetil: »Poslanec Hoivik je namreč poslanec, ki se pravzaprav pred vsakim nastopom vnaprej opraviči. Skratka je izjemno vljuden. In zdaj ta absurdna grožnja predsednice parlamenta, da ga bo preganjala s policijo, je dejansko neko dno v parlamentu, ki ga doslej še nikoli nismo videli.« In še: »Ampak svobode v narekovajih očitno ni nikoli toliko, da je ne bi moglo bit še več«.

Janez Janša. FOTO: Dejan Javornik

Janša: Ustanavlja se nova stranka, ki hoče zajedati v volilno telo SDS

Je pa prvak SDS luči napovedi nove stranke Anžeta Logarja ocenil, da se »ustanavlja neka nova stranka, ki hoče zajedati v volilno telo SDS«.

»Gospod Logar je tudi takrat, ko je znotraj stranke govoril, da bo šel samostojno pot, napovedal, da bo stranko najavil pol leta pred naslednjimi volitvami,« je dejal. Logarjeva napoved ustanovitve stranke do konca leta tako po njegovih besedah pove marsikaj, med drugim, da se očitno pripravljajo predčasne parlamentarne volitve prihodnjo pomlad.

Obenem je vnovič ugibal tudi o možnosti predčasnih volitev že prihodnjo pomlad. Medtem pa danes še ostaja neodgovorjeno vprašanje, ali se bo Logarju pridružil tudi poslanec Dejan Kaloh. Z Logarjem se je sestal danes in enako kot Irgl in Logar v začetku leta ni podpisal zaveze o zvestobi stranki do konca mandata. Odločitev o svoji nadaljnji politični poti bo sprejel do konca tedna.