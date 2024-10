Za koga je Anže Logar »janšizem s človeškim obrazom«?

Poslanec Anže Logar je ta teden dodobra pretresel politično sceno, ko je vendarle tudi sam potrdil, da se je odločil za politično pot izven SDS. Napoveduje stranko politične širine, a na to pot ne stopa sam.

Slovenija potrebuje politični tretji steber.

»Nastajali bomo postopoma, od spodaj navzgor, vsem na očeh,« sporoča in vabi k sodelovanju.

Anže Logar. FOTO: Črt Piksi

V prihodnjih mesecih bo tako vse svoje napore usmerjal v ustanavljanje nove stranke, še pred naslednjo redno sejo DZ pa bo izstopil iz poslanske skupine SDS in deloval kot nepovezan poslanec. Lastne poslanske skupine za zdaj ne bo ustanavljal, imela jo bo nova stranka, je napovedal.

Levica o Logarju:»Anže Logar je janšizem s človeškim obrazom.« FOTO: Blaž Samec/Črt Piksi

Poročali smo že, kako politični akterji komentirajo Logarjevo odločitev, še posebej ostri so bili v koalicijski Levici, kjer so izpostavili, da Logar svojega dosedanjega političnega šefa ni nikoli kritiziral. Zato ne nasedajo njegovi zgodbi o samostojni poti, so zapisali v odzivu. Pribili so še: »Anže Logar je janšizem s človeškim obrazom.«

Levica. FOTO: Blaž Samec

Kakšno pa je vaše mnenje? Bo Anže Logar zmogel samostojno pot ali je le »Janšev satelit«?