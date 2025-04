V trgovskem centru izbruhnil požar, kupce in zaposlene evakuirali (FOTO in VIDEO)

V enem izmed trgovskih centrov v Logatcu je v torek zvečer izbruhnil požar. Gasilci PGD Dolnji Logatec so na družbenih omrežjih sporočili, da so ob 18.49 prejeli poziv, da gori v trgovskem centru na Tržaški cesti.

»Po prihodu na kraj dogodka smo izvedli evakuacijo oseb iz objekta in pričeli gasiti požar v eni izmed trgovin. Požar je bil hitro lokaliziran in pogašen. Intervencijo smo zaključili s prezračevanjem objekta. Sodelovali smo skupaj s PGD Gorenji Logatec in PGD Rovte,« so še zapisali gasilci.

Gasilci PGD Gorenji Logatec so objavili video intervencijske vožnje (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):