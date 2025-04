Bralca skoraj kap! Naročil kuhinjo, na škatli pa ga je čakalo tole (FOTO)

V uredništvo smo prejeli sporočilo bralca Mihe, ki je prejšnji mesec pri znanem slovenskem trgovcu s pohištvom, opremo in dodatki za dom naročil dostavo in montažo kuhinje. Ko so jim dostavili elemente, sta z ženo doživela izredno neprijetno presenečenje.

»Na eni izmed škatel, v kateri so bili elementi kuhinje, je bila nalepka, na kateri je bilo s črnim flomastrom zapisano 'GOTOV SAM, J*** JANŠO!' Takšno sporočilo je popolnoma neprimerno in nesprejemljivo, še posebej v kontekstu profesionalne storitve. Zaradi tega dogodka se počutiva z ženo izjemno neprijetno in meniva, da to ne odraža standardov, ki jih podjetje sicer promovira. Obenem bi želela poudariti, da z ženo nisva pripadnika nobene leve ali desne politične stranke, zato naju takšna sporočila še toliko bolj presenečajo in motijo,« je zapisal ogorčeni bralec.

Vprašanja smo poslali tudi omenjenemu trgovcu. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Ob tem je dodal, da imata z ženo tudi majhnega otroka, ki ga je zanimalo, kaj pomeni beseda 'je***', ki jo je videl na škatli, kar je povzročilo še dodatno neprijetno situacijo.

Ste tudi vi doživeli kaj podobnega? Kontaktirajte nas.