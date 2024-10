Burno v DZ: Janšev poslanec nad Klakočar Zupančičevo in Sukičevo (VIDEO)

Poročali smo že, da so v petek o domnevno nezakonitem delovanju ministrstva za kulturo razgreto razpravljali na izredni seji DZ. Po večurni razpravi, ki je bila zaradi razgretih strasti enkrat prekinjena, pa se je zapletlo. Tako je poslanec Janševe SDS Andrej Hoivik napovedal, da bo zaradi »groženj« predlagal, da poslanska skupina SDS predlaga razrešitev predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič in podpredsednice parlamenta Nataše Sukič.

»Predsednica in podpredsednica zakonodajne veje oblasti bi morali biti prvi, ki ščitita poslance in poslanke, ne pa da jim grozita s kazenskimi postopki in prijavami na policijo,« je dodal poslanec SDS.

Kaj se je dogajalo na seji državnega zbora, si poglejte v spodnjem posnetku.

