Odzivi na podiranje rekorda za Guinnessovo knjigo: glasbeni prijatelji trpeli z Robertom

Odzivi na podiranje rekorda za Guinnessovo knjigo rekordov, ki se ga je prejšnji teden lotil Velenjčan Robert Goter, se še vrstijo in tako bo verjetno še nekaj časa.

Številni so ga podprli v živo, nekateri so ga spremljali prek YouTuba. Med tistimi, ki sta bila v vili Bianca, preden je Goter zaključil igranje po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah, sta bila harmonikar Gašper Brunskole ter kitarist Ansambla Brloga Rok Najvirt.

Rok Najvirt je »doživel« zadnje trenutke Goterjevega igranja v živo. FOTO: Osebni arhiv

»Ko sem prispel, me je presenetila dolga vrsta ljudi, ki se je vila vse do glavne ceste. Vsi so čakali, da bi videli Roberta igrati harmoniko. Medtem ko sem stal v vrsti, sem njegovo igranje spremljal prek prenosa v živo in takoj opazil, da se bori z zadnjimi močmi. Ko sem končno vstopil v dvorano, me je zmrazilo. Bil je na meji moči, a še vedno z neizmerno voljo. V tistem trenutku sem si želel, da bi mu lahko kako pomagal. Če bi bilo mogoče, a je seveda strogo prepovedano, bi najraje sam prijel za harmoniko in nadaljeval namesto njega. Ne glede na vse je Robert za vse nas velik zmagovalec, saj je presegel samega sebe in nas je navdihnil,« nam je povedal Brunskole.

V dvorani je bil le nekaj minut, preden je Goter odigral zadnje tone Avsenikove Golice. »Zame je bil to zgodovinski trenutek in v čast mi je, da sem to doživel v živo,« je še dejal Brunskole. Tam je bil tudi Rok Najvirt. »Robert si zasluži vse čestitke in občudovanje. Tudi sam sem bil v četrtek, ko mu je bilo najtežje, v dvorani. Bilo je grozno. Sploh se ni več zavedal, kje je, kaj dela, kar obstal je, a še vedno igral. Šel je preko sebe. Račk praktično ni mogel več odigrati,« se spominja Najvirt.

Podprl ga je tudi harmonikar Gašper Brunskole. FOTO: Osebni arhiv

Vstal in zaigral Na Golici

»Ko mu je nato nekdo iz ekipe predlagal, naj še zaigra Na Golici za ljudi, je vstal in jo zaigral. To pove vse. On je muzikant z dušo, ki se razdaja za ljudi. Vem, da ko se bo tega lotil znova, mu bo uspelo. Bi pa še enkrat javno čestital tudi Anžetu Krevhu. Obema je uspelo združiti celotno Slovenijo, frajtonarico sta postavila na svetovni zemljevid,« pravi Rok Najvirt. Že med podiranjem rekorda je prišel svojega nekdanjega učitelja v Velenje, z delom svoje ekipe, podpret tudi Anže Krevh iz Koroške, ki se je podviga lotil pred dvema letoma.

»Z Robijem sva bila v času priprav veliko v stiku in z veseljem sem mu odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, dal sem mu tudi veliko gradiva. Od jedilnikov do drugih stvari, ki smo jih takrat naštudirali z mojo ekipo, da je vse teklo gladko. Ob spremljanju njegovega igranja sem podoživljal občutke, ki sem jih imel tudi sam. Zlasti tiste, ko je šlo proti koncu. Kar se je dogajalo njemu, se je tudi meni. Pojavile so se halucinacije, izguba občutka, dejansko se tudi jaz nisem več zavedal, kaj se dogaja okoli mene. Šel sem pod hladen tuš, in ko sem se vrnil, so me postavili na realna tla. Rekli so mi, naj počasi zaključim in izberem primeren čas. Zaključili smo v stilu. S penino, objemi in dobro voljo,« nam je ekskluzivno zaupal Anže Krevh, ki je dobil tudi uradno potrditev Guinnessove komisije, da je rekord dosegel.

Ker pa je Francozinja Christelle De Franceschi le mesec dni pozneje harmoniko igrala neprekinjeno 75 ur, 26 minut in osem sekund, je ta dosežek ostal Anžetov osebni rekord.