Satelitski posnetki razkrili Putinov najbolj varovani projekt, Nato bi moralo resno skrbeti

Nedavno objavljeni satelitski posnetki kažejo, da Rusija hiti z gradnjo plovila, ki bi bilo večje kot raketna križarka Moskva, paradna ladja črnomorske flote, ki jo je Ukrajina uničila v prvih dneh vojne.

Ukrajinska vojaška publikacija Defense Express je nedavno objavila satelitske posnetke, ki prikazujejo napredek Rusije pri gradnji ene od njenih dveh jurišnih ladij projekta 23900 razreda Ivan Rogov. Newsweek je navedel, da lahko sprejme do 900 marincev in upravlja 75 enot bojne opreme, troje manjših desantnih letal in 15 helikopterjev.

Uničenje raketne križarke Moskva je bil hud udarec za Vladimirja Putina, ladja razreda Ivan Rogov pa naj bi bila veliko večja od nje.

Na podlagi ocene satelitskih posnetkov bi bila lahko ladja dolga okoli 220 metrov in široka 40 metrov. Za primerjavo, ladja Moskva je bila dolga 186 metrov.