Velik preobrat v aferi, v katero naj bi bila vpletena znana odvetnica: vse mu je povedal Rok Snežič?

Kot smo že poročali, je pred časom odmevala domnevna korupcijska afera na Darsu, ko so v javnost prišli skrivaj posneti telefonski pogovori, ki naj bi dokazovali, da so v sporne posle vpleteni odvetnica Nina Zidar Klemenčič, podjetnik Enes Draganović, uslužbenci Darsa in še kdo.

Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Aleš Černivec/delo

Na TV Slovenija pa so zdaj razkrili, da je glavni akter te zgodbe – Luka Založnik na zaslišanju preiskovalcem Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) vse svoje dosedanje izjave zanikal in povedal, da sam v resnici ni bil priča temu, da bi odvetnica prejemala draga darila v zameno za posle na Darsu, ampak da mu je to povedal razvpiti davčni svetovalec Rok Snežič.

Kriminalisti niso dobili potrditve o Rolexu

Prav tako kriminalisti po neuradnih podatkih TVS v draguljarni Malalan niso dobili potrditve, da bi Draganović tam kupil uro Rolex za odvetnico. Tudi Furs naj ne bi našel transakcije na Malalanovih računih, so še poročali.

Rok Snežič. FOTO: Osebni Arhiv

Založnik je preiskovalcem še povedal, da mu je delavec avtovlečne službe Samo Feštajn potrdil, da je dal Roku Snežiču 90 tisoč evrov. »On je prišel do mene in mi rekel, da je dal Snežiču 90 tisoč, da mu uredi spet posel na Darsu. In da mu je Nina vzela posel in da se ji bo maščeval,« kažejo posnetki zaslišanja na NPU.