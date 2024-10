Logar razkril, kje z Janezom Janšo nista prišla skupaj

Anže Logar, ki je prejšnji teden zapustil stranko SDS, v ponedeljek pa mu je sledila tudi dolgoletna poslanka Eva Irgl, je gostoval v oddaji pri Marcelu Štefančiču.

Voditelja je med drugim zanimalo, v čem se Logar in Janez Janša najbolj razlikujeta in kje nista prišla skupaj. Kot je poudaril Logar, sta si različna predvsem v načinu komuniciranja. Štefančič ga je ob tem pobaral, ali je morda on nežna, demokratična verzija Janše. »Ne bi rekel nežna, jaz samo pazim na svoj besednjak,« mu je odgovoril Logar in dodal, da je bil vedno zmeren.

Logar: Na ministrstvu nisem imel nobenih konflitkov z uslužbenci

Kot je še poudaril Logar, je takšno politiko vodil tudi v času ministrovanja. Kot pravi, tam ni imel nobenih konfliktov z uslužbenci. Razkril je tudi, da se z vsemi akterji v SDS ni vedno strinjal. A kot pravi, je normalno, da ima stranka različna krila. Na očitke, da je le satelit Janeza Janše, je odgovoril, da bo ljudem v letu in pol ljudem dokazal, da ima iskrene namene.

Po izstopu je Logar namreč napovedal ustanovitev nove desnosredinske stranke, ki ne bo muha enodnevnica, temveč stranka z ambicijo širšega političnega vpliva in z željo po sodelovanju z vsemi neskrajnimi političnimi silami, pri čemer je izrecno izključil stranko Levica​.