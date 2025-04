»Zapravil sem ves denar, ki sem ga imel,« iskreno spregovoril Klemen Slakonja

Eden naših najboljših in najbolj vsestranskih umetnikov, ki nas bo letos zastopal tudi na izboru za pesem Evrovizije, je odpotoval v Amsterdam, kjer so pred dnevi potekale prve vaje, udeležil pa se je tudi zabave pred Eurosongom, spoznal mnoge tekmovalce, tako letošnje kot pretekle, ter se neizmerno zabaval.

Da je velik oboževalec izbora Pesmi za Evrovizijo, Klemen Slakonja ni nikoli skrival, ne le Evropa, ves svet se še vedno čudi videu, v katerem je upodobil vse evrovizijske zmagovalce tega tisočletja, v dveh mesecih od objave pa si ga je ogledalo že skoraj 380.000 ljudi. V njem se je seveda prelevil tudi v lanskega zmagovalca Nema, ki ga je zdaj na Nizozemskem tudi srečal ter mu svojo stvaritev pokazal.

Ostal brez besed

»Ne bom te dolgočasil s celotno zadevo, ker je dolga šest minut,« je začel Klemen in na pametnem telefonu že preskočil nekaj prvih imitacij, ko so se oglasile oboževalke, ki so opazovale in snemale njegov pogovor z Nemom. »Sploh ni dolgočasno, neverjetno je, fantastično,« lahko slišimo komentarje, ki jih je bil Klemen Slakonja iskreno vesel in se kolegicam oboževalkam zanje tudi iz srca zahvalil.

Ko je na vrsto prišel del, v katerem se je naš umetnik prelevil v Nema, pa slednji ni mogel verjeti svojim očem. »Kaj? Kako? Kako si … Je to zares?« ni našel besed Nemo, ki je na koncu le zmogel pohvaliti Klemnov video kot »resnično kul« ter se mu zahvalil.

Je pa Klemen Slakonja Nemu priznal, da je bil projekt izjemno drag. »Za ta video sem zapravil ves denar, ki ga imam,« je dejal Klemen, ki ga v nedeljo čaka še ena zabava pred nastopom na velikem evrovizijskem odru, in sicer v Londonu, en teden pozneje pa še v Madridu. Nato bo šlo zares v torek, 13. maja, ko bo Klemen v prvem polfinalnem izboru Slovenijo zastopal kot tretji.