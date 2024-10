Janeza Janšo zapustila še Eva Irgl: Priznam, ob tem mi je tudi težko

Dolgoletna poslanka SDS Eva Irgl je sporočila, da je tudi ona po 20 letih izstopila iz članstva SDS. »Hvaležna sem za vse izkušnje, ki smo jih skupaj delili, in za vse tiste srčne ljudi, s katerimi sem se na svoji dosedanji politični poti srečevala. Priznam, ob tem mi je tudi težko,« je zapisala na facebooku.

Kot je dodala poslanka, odločitev za ta korak ni bila lahka, ampak čuti, da je bila nujna. »Namreč, ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero nas družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi naše potenciale,« je še dodala. Po njenem prepričanju prihaja čas, »ki bo presegel politiko konflikta 'dveh polov' in v prostor vnesel prepotrebno povezanost, ravnovesje in prijetnejše vzdušje«.

Odločitev Irglove le nekaj dni po izstopu Logarja iz SDS

Prejšnji teden je iz Janševe SDS izstopil Anže Logar. Svojo odločitev je utemeljil z mislijo, da je napočil čas za nov korak. Po izstopu je napovedal ustanovitev nove desnosredinske stranke, ki ne bo muha enodnevnica, temveč stranka z ambicijo širšega političnega vpliva in z željo po sodelovanju z vsemi neskrajnimi političnimi silami, pri čemer je izrecno izključil stranko Levica​.