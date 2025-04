Mimoidoči poklicali policijo: v vozilu opazili neodzivnega moškega

Policisti koprske policijske uprave so v torek ob 22.15 dobili obvestilo, da je v Piranu v vozilu neodziven moški. Na kraj dogodka so odhiteli tudi reševalci in gasilci.

Policisti so identificirali 52-letnega moškega, ki je bil vidno pod vplivom alkohola. »Izdali so mu plačilni nalog, ker je ustavil vozilo na voznem pasu. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je odklonil, odredili so mu pridržanje, sledi obdolžilni predlog,« še poroča koprska policijska uprava.