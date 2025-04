Rosvita Pesek že ob 7. uri čakala v vrsti (FOTO)

Slovenska televizijska voditeljica in zgodovinarka s poudarkom na osamosvojitveni vojni Rosvita Pesek se je v torek, 8. aprila, spomnila na prav poseben dogodek izpred 35 let, torej na leto 1990.

Te volitve so pomenile konec političnega monopola ene stranke. Slovenija se je pridružila valu sprememb, ki je zajel vzhodno Evropo – Solidarnost na Poljskem, Havel na Češkoslovaškem, krvavi obračun v Romuniji in simbolni konec komunizma s padcem Berlinskega zidu.

»Bila je cvetna nedelja in Slovenke in Slovenci smo imeli po 60 letih vnovič priložnost, da smo svobodno izbirali svoje politične voditelje. Politični monopol ene partije se je končal. Tudi v Vzhodni Evropi se je komunizem že zlomil. Na Poljskem je vladal sindikat Solidarnost, na Češkoslovaškem Vaclav Havel, romunski obračun je bil krvav. Padel je veliki Berlinski zid. Pri nas demokratični prehod ostaja v senci osamosvojitve Slovenije. Soočeni smo bili z dvema usodnima, megalomanskima procesoma. Izziv za desetletje in več. Z obema smo opravili v 3, 4 letih,« je opisala zgodovinsko ozadje.

8. aprila 1990 smo imeli namreč prve demokratične večstrankarske volitve po 2. svetovni vojni, ki so Slovenijo popeljale v samostojnost.

Ta zdaj že zgodovinski dogodek je še kako živ v spominu Rosvite Pesek. »Prvič smo stali v vrstah. Že ob 7. zjutraj. Čez 80 odstotkov nas je odšlo na volišča. Ponosna, da sem bila zraven. Bila je res velika reč!«