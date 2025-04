Ni več tabu tem, v javnosti razkriva najbolj boleče trenutke: Meghan Markle šokirala z novim priznanjem

Vojvodinja Susseks je v prvi epizodi svojega novega podkasta z naslovom Izpoved ustanoviteljice (Confessions of a Female Founder) spregovorila o zdravstvenih težavah, o katerih doslej ni pripovedovala v javnosti.

Danes je srečna mati dveh otrok, hčerke Lilibet in sina Archieja, vendar čas po rojstvu enega izmed njiju ni minil brezskrbno in razkrila je, s čim se je soočala.

V uvodni epizodi novega podkasta je gostila ustanoviteljico platforme za zmenke Bumble Whitney Wolfe in dejala, da je imela preeklampsijo, povišan krvni tlak, ki se v kombinaciji z beljakovinami v urinu prvič pojavi med nosečnostjo in lahko oslabi delovanje ledvic, jeter in povzroči motnje strjevanja krvi.

V hujših primerih se lahko razvije pljučni edem, stanje lahko ogrozi življenje.

Enako diagnozo je imela tudi Whitney Wolfe, Meghan pa je povedala, da je bilo to zanje zelo strašljiva izkušnja. »Obe sva šli skozi zelo podobne izkušnje, čeprav se takrat še nisva poznali.

Soočili sva se s poporodno preeklampsijo. To je zelo redko in strašljivo. Še vedno se spopadaš z novostmi in ne veš ravno, kaj se dogaja,« je izjavila Meghan, vendar ni pojasnila, ali ji je to zgodilo po Archiejevem ali Lilibetinem rojstvu.

Na svojem Instagramu je delila otroške fotografije in jih opremila s prikupnim opisom: »Podjetnica lahko postaneš v že zelo mladih letih.«

»(P. S.: po vseh teh letih še vedno prodajam piškote! Pridružite se premierni epizodi Confessions of a Female Founder z mojo ljubo prijateljico Whitney),« je zapisala ob objavi.

Pred predvajanjem je za New York Times izjavila, da upa, da bo njen podkast spomnil ljudi, da niso sami.

»To bodo iskreni pogovori z ženskami, ki so gradile od temeljev, se soočale z izzivi in nadaljevale,« je najavila.

Izpovedi ustanoviteljice bo obsegal osem epizod, ki so nastale v sodelovanju z Lemonada Media. Podkast je namenjen predstavitvi zgodb žensk, ki v današnjem svetu žonglirajo med vodenjem, inovacijami in družinskim življenjem.

Kako je to videti pri Meghan?

»Ne grem iz hiše, da bi šla v pisarno, moja pisarna je tukaj.

Lilibet je polovico dneva v predšolskem varstvu. Ko se zbudi in me želi poiskati, ve, kje me lahko najde ... Pogosto med sestanki sedi v mojem naročju, ne predstavljam si, da bi delala drugače.«