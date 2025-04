Tragedija namesto počitnic: oče in 10-letna hči umrla v požaru

V zgodnjih jutranjih urah v soboto, 5. aprila, so policisti in gasilci posredovali ob izbruhu požara v naselju prikolic v angleškem Lincolnshiru. Požar, ki je izbruhnil okoli 3.53 zjutraj po lokalnem času, je terjal dve življenji – 48-letnega očeta in njegovo desetletno hčer.

Kot poročajo britanski mediji, sta v tragičnem dogodku umrla Lee Baker in njegova hči Esme, oba doma iz okolice Nottinghama. Policija sicer še čaka na uradno identifikacijo žrtev. »Lee in Esme sta se veselila skupnega začetka počitnic. Vsi smo povsem strti zaradi tega, kar se je zgodilo,« je v izjavi za javnost sporočil družinski član.

Zgodilo se je v naselju prikolic. Simbolična fotografija. FOTO: Marco Bello Reuters

»Ta izguba je popolnoma nepredstavljiva. Prosimo za zasebnost in prostor, da lahko predelamo to srce parajočo bolečino.«

Preiskava vzroka požara še poteka, a kot je pojasnil višji preiskovalec, je bil ogenj tako intenziven, da je ugotavljanje vzroka izjemno zahtevno. »Trdo delamo, da bi preverili vse razpoložljive informacije in družini ponudili odgovore, ki jih v tem tragičnem trenutku potrebujejo,« je dejal.

Skupnost pretresena

Iz naselja prikolic, kjer se je zgodila tragedija, so na družbenih omrežjih objavili sporočilo, v katerem so izrazili globoko sočutje: »V imenu celotnega kolektiva želimo izreči iskreno sožalje družinam in prijateljem, ki jih je danes doletela ta grozna nesreča. Zahvaljujemo se vsem službam za hitro in požrtvovalno posredovanje. Vljudno prosimo za potrpežljivost in zasebnost med potekom preiskave.«

Simbolična fotografija. FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Medtem je bila za podporo družini umrlih odprta tudi dobrodelna spletna kampanja. Organizirali so jo lokalci, ki so žrtvi dobro poznali. V opisu so zapisali: »Lee in Esme sta bila kot eno – vedno nasmejana, vedrega duha, polna življenja. Ostajata globoko ljubljena – s strani mame, sestre in vseh, ki so ju imeli čast spoznati.«