Ženske obvladujejo bolečino s hormoni

Bitki med spoloma še kar ni videti konca, nedavna ameriška študija pa zmago na področju obvladovanja bolečine odločno pripisuje – ženskam. Univerza v San Franciscu je namreč nedavno raziskovala vpliv estrogena in progesterona na bolečinski prag in pokazala, da sta hormona zaslužna za občutno blažitev nelagodja.

Študija je namreč odkrila novo vlogo regulatornih celic T (Treg), ki so sicer nujne za vzdrževanje tolerance na lastne antigene oziroma preprečevanje avtoimunosti. Kot kaže, estrogen in progesteron spodbujata celice Treg k izločanju enkefalina, naravnega peptida, ki se veže na opioidne receptorje v telesu in tako pomaga preprečevati razmah bolečine. Ta zelo zanimiv proces se sproži, ko nevroni zaznajo dogajanje, ki bi lahko povzročilo bolečino: takrat pošljejo signal v hrbtenjačo, od koder regulatorne celice T ob spodbudi estrogena in progesterona začnejo izločati protibolečinske snovi in tako telesu prinesejo olajšanje.

Računajo na razvoj novih protibolečinskih sredstev. FOTO: Outline205/Getty Images

Regulatorne celice T niso odgovorne samo za celično imunost.

Nova zdravila?

Študija temelji na poskusih, ki so jih opravili na miših, glede na obetavne izsledke pa bodo področje obvladovanja bolečine v povezavi s spolnimi hormoni raziskovali še naprej. Kot pravijo, je povezava med estrogenom in progesteronom ter bolečino zdaj nedvoumna, tako je tudi mnogo bolj razumljivo, zakaj ženske po menopavzi bolečino doživljajo drugače kakor v mlajših letih, zakaj se ženske bolje odzivajo na protibolečinsko zdravljenje in zakaj na splošno bolečino prenašajo bolje oziroma jih ta onemogoči pozneje kot moške.

Kako bi lahko ugotovitve prenesli v prakso in pomagali posameznikom pri premagovanju različnih tegob, pa še ni jasno. Skoraj 20 milijonov Američanov trpi zaradi kronične bolečine, obvladovanje te pa zdravstveno blagajno čez lužo vsako leto olajša za več sto milijard, poudarjajo avtorji študije. Računajo na razvoj novih protibolečinskih sredstev, predvsem pri zdravljenju artritisa, migrene in raka, glede na dozdajšnje ugotovitve pa bi jih bilo smiselno ločiti na moška in ženska oziroma odmerjanje prilagoditi spolu.