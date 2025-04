Podjetje IKEA predstavlja novo izdajo ikonične kolekcije STOCKHOLM

Med izstopajočimi kosi so prostorne zofe, elegantno leseno pohištvo, ročno tkane volnene preproge, čudoviti lestenci in ročno pihane steklene vaze – vse z jasno izraženo oblikovalsko filozofijo znamke.

STOCKHOLM kolekcija se je v letih razvijala skozi osem edicij, pri čemer je vsaka edinstvena, a vse ohranjajo prepoznaven sodoben skandinavski dizajn. Najnovejša izdaja prinaša pester izbor pohištva, tekstila, svetil in dodatkov, pri čemer je v ospredju uporaba naravnih materialov, ki sčasoma postajajo še lepši in se čudovito dopolnjujejo. Masivni les, na otip prijetne površine, naravna vlakna, lan in usnje se prepletajo v brezčasne izdelke, kot so trpežno leseno pohištvo, ročno tkane volnene preproge in skrbno oblikovani kosi iz ratana. Posebno mesto v kolekciji imata tudi retro steklena lestenca, ki ju dopolnjuje set belih rokavic za sestavljanje. Kljub vrhunskim materialom in izjemni izdelavi kolekcija ostaja cenovno dostopna, kar je v skladu z vrednotami znamke IKEA.

FOTO: IKEA

Karin Gustavsson, kreativna vodja kolekcije STOCKHOLM pri podjetju IKEA of Sweden, pojasnjuje: »Ustvarili smo kolekcijo brez kompromisov, v kateri vsak kos pripoveduje svojo zgodbo. Obrtniška izdelava je v središču tega projekta – tradicionalne tehnike in ročno delo so privedli do trajnih in estetsko dovršenih izdelkov, ki kljubujejo času.«

Pri oblikovanju kolekcije so sodelovali trije švedski oblikovalci, vsak s svojim edinstvenim slogom. Skupaj so ustvarili harmonično celoto, v kateri vsak kos izstopa, hkrati pa se brezhibno dopolnjuje z drugimi. Čeprav ime STOCKHOLM spominja na živahno mestno središče, so oblikovalci navdih našli tako v urbanem okolju kot v spokojni naravi in otočjih, ki obdajajo švedsko prestolnico. Kolekcija združuje bogate zemeljske tone, naravni les in prefinjene tekstile, ki odsevajo barve in teksture skandinavske pokrajine.

FOTO: IKEA

Odkrijte kolekcijo STOCKHOLM 2025

Osrednji del kolekcije sta dve edinstveni zofi. Modularna zofa, ki jo je oblikoval Ola Wihlborg, je zasnovana tako, da ohranja svojo obliko brez potrebe po nenehnem trepljanju blazin. Na voljo je v štirih barvah (odvisno od trga), njeni prilagodljivi moduli pa se lahko uporabljajo tako individualno kot v sestavu, ki tvori želeno dolžino. Po več kot 30 prototipih je Wihlborg ustvaril eleganten in udoben kos, ki združuje funkcionalnost in sodoben dizajn.

Druga čudovita zofa oblikovalca Nikeja Karlssona prinaša kombinacijo masivnega borovega okvirja in belih blazin, pri čemer popolnoma opušča peno. Namesto tega uporablja naravne materiale, kot so tkano blago, naravni lateks in kokosova vlakna, kar ji daje trajnosten in sodoben značaj. Kolekcija poudarja pristno lepoto naravnih materialov – ratan krasi skrbno izbrane kose, ukrivljeni leseni stoli pa so izdelani po tradicionalni tehniki, ki ustvarja mehke, zaobljene linije. Tekstilna oblikovalka Paulin Machado je navdih črpala iz narave in v kolekcijo vključila senčnike z motivi gozdov in volnene preproge s tkanimi vzorci brez v zelenih in črno-belih odtenkih. Njene naravne barvne kombinacije odsevajo spreminjajoče se letne čase na Švedskem.

FOTO: IKEA

Ljubiteljem kulinarike STOCKHOLM 2025 ponuja prefinjene keramične in porcelanaste jedilne sete, med katerimi izstopajo glazirani krožniki in sklede iz kamenine, dopolnjeni z elegantno serijo steklenih izdelkov. Poseben pečat kolekciji dajejo unikatne vaze v črnih keramičnih amorfnih oblikah, izdelane iz ročno pihanega stekla.

Kolekcija STOCKHOLM 2025 bo v trgovini IKEA Ljubljana in spletni trgovini na voljo od 10. aprila 2025, pri čemer bo razpoložljivost izdelkov odvisna od posameznih trgov. Več informacij najdete na spletni strani IKEA.

Naročnik oglasne vsebine je IKEA