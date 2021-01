Janša delil, kaj bo naredila Merklova

Premierje na twitterju delil članek o tem, da v več nemških zveznih deželah nameravajo tiste Nemce, ki nočejo oditi v karanteno, potem ko so bili izpostavljeni virusu sars-cov-2, poslati v centre za zbiranje. Kanclerkapa razmišlja o popolni ustavitvi države, strah pred t. i. britanskim sevom je velik.Nemška zvezna država Saška je potrdila namero, da bo kršitelje karantene poslala v ograjene dele taborišč za begunce, ki jih bodo postavili naslednji teden. Tja naj bi po trditvah tamkajšnjih oblasti poslali le večkratne kršitelje ukrepov za preprečevanje virusa, ki se nanašajo na samoizolacijo.V Brandenburgu bodo oblasti za kršitelje namenile del begunskega taborišča, v Schleswig-Holsteinu pa del centra za pridržanje mladoletnih prestopnikov. V zvezni deželi Baden-Württemberg bodo dve bolnišnični sobi za večkratne kršitelje varovali policisti.Takšni načrti so se porajali v času, ko Merklova razmišlja o t. i. mega lockdownu oziroma popolni zaustavitvi države iz strahu pred sevom virusa, ki se je začel širiti iz Velike Britanije in je veliko bolj nalezljiv.Tudi druge evropske države se pripravljajo na posledice novega seva, ki je na Otoku povzročil drastičen porast okužb, covid 19 pacientov v bolnišnicah in tudi smrti. Čeprav se novi sev še ni močno razširil po Nemčiji, pa strokovnjake skrbi, da trenutni ukrepi niso dovolj strogi, da je v njih preveč lukenj ter da ljudje potujejo več kot med prvo ustavitvijo države lani spomladi.Na srečo pri nas za zdaj novega, bolj kužnega seva virusa še niso zaznali, prav tako se je, kot kaže, epidemiološka krivulja pri nas obrnila v pravo smer. Kot so sporočili tudi z Instituta Jožef Stefan (IJS) nam je z izvajanjem ukrepov uspelo reprodukcijsko število znižati na približno 0,95, kar pomeni, da vsak okuženi okuži manj kot eno osebo.. Oranžno fazo epidemije bi Slovenija lahko dosegla v sredini februarja. Nadaljnji potek epidemije pa bo odvisen od vpliva sproščanja ukrepov v oranžni fazi na širjenje okužbe in tako ni mogoče dovolj zanesljivo napovedati, kdaj bodo izpolnjeni kriteriji za ostale faze sproščanja ukrepov.Strokovnjaki IJS opominjajo, da je potek epidemije odvisen od obnašanja ljudi, zato so tudi negotovosti ocen velike. »Če nam bo uspelo z ustreznim obnašanjem upočasniti širjenje virusa, se bodo časi do sproščanja ukrepov bistveno skrajšali,« so poudarili.