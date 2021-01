IJS pravi, da epidemija upada! Konec naslednjega tedna že ...

Počasi upada tudi sprejem v bolnišnice

Strokovnjaki opominjajo

Institut Jožef Stefan (IJS) ugotavlja, da epidemija novega koronavirusa upada. V projekciji širjenja covida 19 ocenjujejo, da nam je z izvajanjem ukrepov uspelo reprodukcijsko število znižati na približno 0,95, kar pomeni, da vsak okuženi okuži manj kot eno osebo. Slovenija bo predvidoma do konca naslednjega tedna prešla v rdečo fazo, menijo.Epidemija upada, kar je zelo dobra novica. Počasi upada tudi sprejem v bolnice, ki sicer po ugotovitvah Instituta Jožef Stefan (IJS) še odseva praznično okuževanje. Ocenjujejo, da se vsake štiri dni prekuži približno en odstotek populacije, kar zmanjša reprodukcijsko število vsake tri dni za približno eno stotinko glede na siceršnjo vrednost.V zadnjih dneh je bilo slišati ocene, da bi na gibanje epidemije najbolj lahko vplivali, če bi epidemiologi spet začeli spremljati okužene in izdajati karantenske odločbe. Epidemiologi bodo lahko po oceni IJS spremljali stike, kar najučinkoviteje zmanjša širjenje virusa, ko bo povprečno število pozitivnih testov upadlo pod 300 na dan. IJS izpostavlja, da Slovenija trenutno beleži v povprečju približno 1.400 pozitivnih testov dnevno.Po napovedih IJS bi tako lahko Slovenija kmalu iz črne faze epidemije prešla v rdečo, predvidoma do konca naslednjega tedna. Oranžno fazo epidemije bi Slovenija lahko dosegla v sredini februarja. Nadaljnji potek epidemije pa bo odvisen od vpliva sproščanja ukrepov v oranžni fazi na širjenje okužbe in tako ni mogoče dovolj zanesljivo napovedati, kdaj bodo izpolnjeni kriteriji za ostale faze sproščanja ukrepov.Strokovnjaki IJS opominjajo, da je potek epidemije odvisen od obnašanja ljudi, zato so tudi negotovosti ocen velike. »Če nam bo uspelo z ustreznim obnašanjem upočasniti širjenje virusa, se bodo časi do sproščanja ukrepov bistveno skrajšali,« so izpostavili.Ob tem izpostavljajo, če se je v prvem valu okužil približno en odstotek prebivalstva, se je v drugem valu do zdaj okužilo približno 26 odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak četrti prebivalec.Glede vpliva cepljenja na dinamiko epidemije pa pojasnjujejo, da dokler ne bo precepljene in imune vsaj 10 odstotkov populacije, torej več kot 200.000 ljudi, ta skoraj ne bo opazen. 10-odstotna precepljenost namreč pomeni le 10 odstotkov manjše reprodukcijsko število, kot je sicer.