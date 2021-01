Kdaj bomo odprli šole in ukinili nekatere ukrepe? Odgovarja Bojana Beović

Število ljudi v bolnišnicah je v zadnjih dneh spet nekoliko naraslo. Glede na to, da je to edina številka, na katero se od zunaj ne more vplivati (v smislu opravljanja manj ali več testov, spreminjanja načina testiranja, odločanja, katera populacija se testira), je pomemben znak, kakšne so epidemiološke razmere pri nas. V petek smo na hitro izmenjali nekaj besed z vodjo vladne strokovne skupine za covid 19 Bojano Beović.



Epidemiološka slika, če sodimo po številu hospitaliziranih covid 19 oseb, se je v Sloveniji poslabšala. Je bilo sproščanje ukrepov za praznike napaka?



Zelo verjetno gre za posledico več ugotovljenih primerov prejšnji teden (pogovor smo opravili v petek, op. p.), ta pa je zelo verjetno posledica več druženj ljudi med prazniki. Ne vem, zakaj razmišljate o napaki.



Vprašanje sledi iz podatka o številu hospitaliziranih: v zadnjih dneh je število hospitaliziranih najvišje od 23. decembra, ko smo ukrepe začasno sprostili in omogočili druženje.



To sproščanje je imelo v sebi nekaj, čemu rečemo »vzeto v zakup«, enako bo s šolami.



Iz vrst strokovnjakov Nijz in tudi drugih je bilo moč slišati, da ne vedo, zakaj ukrepi v Sloveniji ne delujejo. Kateri ukrepi po vašem mnenju ne delujejo in zakaj? Ali jih je potem smiselno podaljševati iz tedna v teden (ali na 14 dni)?



Z ukrepi nam je uspelo epidemijo stabilizirati, brez ukrepov bi nas čakala katastrofa. V primerjavi z drugimi državami pa delujejo le deloma. Vzrokov je veliko, a verjetno lahko vse skupaj poenotimo na slabo pripravljenost ljudi, od stroke do politike in javnosti, za sodelovanje. Če bi ukrepe sprostili, bi nas ob tako veliki prisotnosti virusa v populaciji čakalo spet strmo naraščanje primerov, hospitalizacij.



Če ustrezno razumem odločitev ustavnega sodišča, morajo biti za podaljševanje nekaterih ukrepov utemeljeni razlogi. Kako vi, strokovnjakinja, zagovarjate, denimo, omejitev gibanja na občine (glede na to, da je virus prisoten na celotnem ozemlju države)? Ali je ta ukrep še smiseln?



Gre za ukrep omejitve gibanja, ki je sorazmerno blag v primerjavi z omejitvami gibanja, v katere je šlo veliko evropskih držav. Omejitev gibanja je v literaturi prepoznana kot uspešna metoda nadzora nad širjenjem virusa.



Je po vašem mnenju kateri od ukrepov v boju s koronavirusom nepotreben? Če da, kateri?



V tej krhki situaciji, v kateri smo, in ob dejstvu, da se bomo za nekatera odpiranja, tu mislim predvsem šole, morali odločiti čim prej zaradi potencialne družbene škode, bi bilo kakršno koli sproščanje lahko nevarno.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: