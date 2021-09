»Bolnišnice polne od grozne virusne pljučnice, ne od strdkov po cepivih«

»Težko je odgovarjati na 1001 pomislek, sporočilo, komentar ... ki so vsi rojeni iz strahu, ki je v resnici brezpredmeten, saj nore številke govorijo zase. Države se zapirajo, bolnišnice pokajo po šivih - od grozne virusne pljučnice, ne od ‘strdkov po cepivih’. Težko je na kliniki opazovati, kako se že polni intenzivni oddelek, že sestavljajo krizni plani za širitve, vpoklice specializantov, odpiranje dodatnih oddelkov... pa smo šele v mesecu avgustu. Vsa sreča ob čudoviti novici varnega cepiva počasi in vztrajno izgine. Upanje, da bo jesen in zima za zdravstvene delavce nekoliko bolj normalna, počasi umira.«To je le del zapisa (nelektorirano), zdravnika specializanta infektologije, ki smo ga pred dnevi že objavili na naši strani . Na instagramu se je avtor v komentarjih pozneje zahvalil za širok odziv, hkrati pa poudaril, da njegov profil »ne bo zatočiše za vulgarne komentarje, žaljivke in teorije zarote« in, da ima ničelno toleranco do nasilja in nadlegovanja zdravnikov.Tako je še zapisal:»Pod to objavo (ki je bila RES izjemno široko deljena - hvala vsem!) včasih pade zgrožen komentar, da brišem določene komentarje in blokiram ljudi na Instagramu. Rad bi bil popolnoma jasen. Imam ničelno toleranco nad nasiljem in nadlegovanjem nad zdravniki (in seveda ljudmi nasploh). Še nikogar, ki ima iskrene pomisleke, dvome in vprašanja glede cepiv ali COVIDa nisem blokiral. Nasprotno - pregled mojih highlights bo pokazal, da se aktivno ukvarjam z razlagami in resnično trudim pomagati vsakomur razumeti čim več o tej tematiki. Da se bo lahko najlažje odločil, kako najbolje zavarovati sebe in svoje bližnje. That being said - moj profil ne bo zatočiše za vulgarne komentarje, žalivke in teorije zarote. Zaradi mene lahko rečemo, da cenzuriram. Ne bom “diskutiral” o osnovah biologije, ne bom si menjal jeznih besed in pljuval proti drugim. Na tem profilu ste dobrodošli vsi, svoj glas pa dobijo ljudje, ki se znajo pogovarjati spodobno in prisluhniti drug drugemu. Napadalne izpade in zarotnike blokiram. Hvala za razumevanje in iskreno upam, da se bomo ujeli. Ostanite zdravi.«Utrujenim zaposlenim v zdravstvu očitno zmanjkuje potrpljenja za pojasnjevanje v stilu, »dokažite mi, da virusi povzročajo bolezni«, še posebej ob vse večjem porastu števila okuženih in števila bolnikov na intenzivnih enotah.»Število hospitaliziranih strmo raste, kar predstavlja težave za bolnišnico. Odpirajo se novi covidni oddelki, tudi tam, kjer jih v prejšnjem valu ni bilo. Tveganje, da bo nekdo potreboval bolnišnico, je pri delti dvakrat večje, kot pri običajni različici,« je na novinarski konferenci dejala, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja.