Bi se cepili ta vikend? Tu je seznam vseh odprtih cepilnih centrov

V soboto in nedeljo cepljenje v UKC LJ med 9. in 16. uro

V cepilni center UKC Maribor med 8. in 16. uro

Zaradi izrednega zanimanja tudi na Gorenjskem posebne cepilne akcije

Zaradi PCT pogoja v zadnjih dneh narašča zanimanje za cepljenje proti koronavirusu. Ministrstvo za zdravje je tako zdravstvene domove in bolnišnice prosilo, da cepilne centre odprejo tudi ta konec tedna.Kljub kratkemu času za organizacijo pa so se v bolnišnicah in zdravstvenih domovih uspeli organizirati, saj številni sporočajo termine cepljenja.Tako bo cepilni center v Zdravstvenem domu (ZD) Trebnje v soboto odprt od 8. do 11. ure. Da bodo v soboto cepili v zdravstvenem domu in na dveh lokacijah z mobilnimi enotami, je potrdil tudi direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj.Zaradi velikega zanimanja bo cepljenje proti covidu-19 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana na lokaciji urgence potekalo tudi v soboto in v nedeljo med 9. in 16. uro s prekinitvijo med 12.30 in 13.30. Cepili bodo s cepivi Pfeizer/BioNTech in Janssen (količine slednjega so omejene).ZD Ljubljana bo v soboto in nedeljo v cepilnem centru na Metelkovi 9 omogočil cepljenje s cepivom Pfizer/BioNTech med 8. in 10 ter 11. in 14. uro.Ta konec tedna bo odprt tudi cepilni center UKC Maribor, kjer bodo v soboto in nedeljo cepili med 8. in 16. uro. Cepljenje brez naročanja bo potekalo pred stavbo mariborske infekcijske klinike. Vsi zainteresirani lahko izbirajo med cepivom Pfizer/BioNTech in Janssen.Zaradi povečanega zanimanja splošne populacije za cepljenje proti covidu-19 bo v cepilnem centru Celje v soboto od 9. do 12. ure potekalo cepljenje za nenaročene osebe, cepili pa bodo s cepivom Pfizer/BioNTech, so sporočili iz ZD Celje.Zaradi povečanega zanimanja za cepljenje bo v nedeljo odprto tudi cepilno mesto Splošne bolnišnice Celje, kjer bodo med 9. in 15. uro v glavni avli bolnišnične poliklinike brez predhodnega naročanja cepili s cepivoma Pfizer/BioNTech in Moderna.V ZD Koper bodo množično cepljenje v cepilnem centru na Dellavalejevi ulici 3 izvajali v soboto med 9. in 16. uro in v nedeljo med 9. in 12. uro.V ZD Novo mesto bodo v soboto in nedeljo cepili med 8. in 13. uro, v Splošni bolnišnici Novo mesto pa od 13. do 20. ure, so sporočili iz bolnišnice.Tudi nekateri gorenjski zdravstveni domovi zaradi izrednega zanimanja za cepljenje ta konec tedna pripravljajo posebne cepilne akcije. ZD Kranj na odprto cepljenje v kranjsko vojašnico vabi v soboto med 9. in 15. uro. Na voljo bodo cepiva Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca.V ZD Tržič dodaten termin odprtega cepljenja pripravljajo v soboto od 8.30 do 12.30 oziroma do porabe zalog cepiva. Na voljo bosta cepivi Pfizer/BioNTech in Janssen. Cepili bodo po vrstnem redu prihoda, pri čemer ljudi prosijo za strpnost. V ZD Škofja Loka pa bodo cepili tako v soboto kot v nedeljo med 9. in 18. uro, in sicer na vhodu pri lekarni.Konec tedna bodo cepljenje organizirali tudi v preostalih treh zdravstvenih domovih v severnoprimorski regiji. V prostorih ZD Ajdovščina v soboto in nedeljo med 8. in 20. uro, v ZD Idrija v soboto med 9. in 12. uro, ekipa ZD Nova Gorica pa bo aktivna v soboto med 14. in 20. uro ter v nedeljo med 8. in 20. uro, in sicer v prostorih stavbe mestne občine Nova Gorica. Nikjer se na cepljenje ob koncu tedna ni treba predhodno naročiti. Za občane vseh treh posoških občin bo cepljenje na voljo tudi v soboto in nedeljo med 9. in 14. uro v prostorih ZD Tolmin.