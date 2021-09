Milan Krek: Celotna družba talka necepljenih, zaradi njih težave v šolah, podjetjih

Direktor Nijz Milan Krek je bil danes gost v oddaji Intervju, kjer je govoril o epidemiji koronavirusa, razmerah v Sloveniji v času covida, proticepilcih in zanikovalcih virusa ter o tem, da moramo ljudje ločevati med politiko in stroko.



Na vprašanje voditelja, kaj se je zgodilo, da je Krek nekoč predstavljal v državi očetovski lik, v času epidemije pa se ga je postal nekakšna črna ovca, je Krek dejal: »Postavili so me v politični kontekst, čeprav nočem biti in sem stroka. Še vedno nadaljujem in vztrajam pri tem, da sem strokoven, včasih morda prehitro kaj rečem in nerazumljivo, a časi so taki, da je treba hitro ukrepati in sprejemati hitre ukrepe, zato imam veliko nasprotnikov pri anticepilcih. Kar me moti, ker tudi politični veljaki kritizirajo strokovno delo. Sem kot visoka gora, ki sprejema vse strele,« je povedal Krek in poudaril, da je prvi direktor Nijz, ki ne prihaja politike in prevzel stolček kot oseba iz stroke. »Počasi so tudi politiki razumeli, da na mestu direktorja Nijz zdaj sedi strokovnjak in ne politik. In tako mora biti, saj moramo strokovno svetovati politikom, ki pa naprej ustvarjajo okolje, v katerem se lažje živi,« je dejal.

Krek: Prisila ni pravi pristop

Sam meni, da smo v Sloveniji naredili velik uspeh, da smo dosegli 50-odstotno precepljenost, kar pa ni veliko v primerjavi z ostalimi državami, kot je denimo Portugalska, kjer se je cepilo 95-odstotkov ljudi. Zakaj takšen razkorak? »Na zahodu so se desetletja trudili osveščati ljudi, da je cepljenje boniteta, pri nas pa se odvija anticepilstvo, ker smo politiko na področju cepljenja peljali v napačno smer. /…/. Če se ne boste cepili, vas bomo kaznovali. To v sodobni evropski družbi ni sprejemljivo, saj prisila ni pravi pristop«.



Krek je dejal, da je aktualna vlada v času epidemije koronavirusa vedno upoštevala stroko, »je pa posamezne dele modificirala glede na gospodarstvo in širši potek družbe«. Krek je zato vsem državljanom svetoval, da »če imate na izbiro politiko ali stroko, poslušajte stroko, ker je etično zaprisežena hipokratovi zaprisegi«.

Krek: Celotna družba talka necepljenih

Direktor Nijz je prepričan, da je trenutno celotna družba talka necepljenih. »Zdaj zbolevajo in umirajo ljudje, ki se niso cepili in niso se cepili zaradi ancticepilcev. Zdaj naj bodo ponosni in pokončni in naj prevzamejo odgovornost za to, da se toliko ljudi ni cepilo in se bo toliko ljudi soočalo z umetnim predihavanjem zaradi njih,« je dejal Krek, ki je prepričan, »da je vsaka smrt zaradi covida od danes naprej nepotrebna«.



Krek je še prepričan, da če bi bilo cepljenih od 70 do 75 odstotkov ljudi, bi imeli odprto državo, ker bi bili dovolj precepljeni, tako pa smo se zdaj po njegovih besedah v »epidemiji necepljenih«.



Postavlja se mu vprašanje, ali je prav, da zapiramo družbo zaradi tistih, ki so proti cepljenju in da smo njihovi ujetniki. »Veliko vprašanje in odgovornost je tistih, ki se niso cepili. Zaradi njih imamo težave v šolah, podjetjih, PCT pogoj moramo uvajati, nadzirati ljudi in nenazadnje se nam postelje zelo hitro polnijo«.



Do konec septembra bodo vse postelje polne, je dejak Krek, če se bo število okuženih tako hitro povečevalo. Krek poziva ljudi, da je »konec delitve na leve in desne, saj je med nami covid in se je treba soočiti z njim«.

Nič na dopustu

Direktor Nijz vse od lanskoletnega 1. maja ni bil še na dopustu in kot pravi, je uporabil le nekaj prostih dni za urejanje zasebnih reči. »Delam cele dneve od 7. do 21. ure, potem čakam še polnočna poročila o številu okuženih. In na vse to dobivam žalitve, diskriminacije, napadajo me po elektronski pošti. Imam pa še 65 dni neizkoriščenega dopusta«.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: