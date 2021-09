V državni upravi le še P in C, pred javnost stopili Koritnik, Poklukar in Krek (V ŽIVO)

Vlada je ponovno zaostrila izpolnjevanje pogoja PCT. Med drugim od 1. novembra testiranje na koronavirus za zaposlene v državni upravi ne bo več zadostovalo, medtem ko bo PCT pogoj potreben od 15 leta naprej in nič več od 12 let.Izjema so tudi osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, učenci in dijaki pri prevozu z javnim potniškim prometom, uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti covidu-19 ali testiranje na novi koronavirus, ter uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice.Spremenili so tudi odlok in je dovoljeno zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci, razen ljudi, ki so mlajši od 15 let, izpolnjujejo pogoj PCT, piše v odloku. Ta tudi določa, da organizator javne prireditve ali javnega shoda ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT. Tistemu, ki tega pogoja ne izpolnjuje, se udeležba na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, še določa odlok, ki je bil objavljen v četrtkovem Uradnem listu. Za javne prireditvah in javne shode na odprtih površinah je doslej veljalo, da morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT, če jih je več kot sto. Na javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih pa so morali udeleženci pogoj PCT izpolnjevati ne glede na število udeležencev.Na novinarski konferenci, ki se bo začela predvidoma ob 10.15 uri bo več podrobnosti o novem zaostrovanju za državno upravo pojasnil minister za javno upravo. Javnosti se bosta obrnila tudi minister za zdravjein direktor NIJZVabljeni k spremljanju novinarske konference na spodnji povezavi.Krek je dejal, da se epidemija v EU ni umirila in še vedno traja, zato bodo pozorni, do kdaj bo ta epidemični val trajal. Do konca septembra je v tem trendu pričakovati do 2000 okužb na dan, a računajo, da bo po optimistični verziji vrh vala sredi oktobra. Zahod Slovenije je trenutno temno rdeč, zato bodo po Krekovih besedah v nekaterih državah morda odsvetovali njihovim prebivalcem, da vstopajo v našo državo ali pa da njihovi državljani prihajajo v Slovenijo. Število hospitaliziranih in pacientov na intenzivnih oddelkih še raste. Začela je obolevati populacija, ki je starejša.