Akcija v Križni jami: razkrili, kako je potekalo zahtevno reševanje (FOTO in VIDEO)

Kot smo že poročali, se je drama v Križni jami srečno končala, saj so jamarski reševalci. uspešno rešili vseh pet od sobote ujetih oseb.

Vodja enote za tehnično potapljanje Damir Podnar, ki je vodil potapljaško ekipo, je poudaril, da se je situacija spreminjala iz ure v uro. Prvotni plan je bil, da jih bodo rešili s čolni, a to ni bilo izvedljivo. Ujete so tako potapljači vlekli skozi sifon, ob čemer so lahko dihali sami.

Peš so nato prišli do čolna, s katerim so se lahko zaradi nizkega vodostaja peljali skozi zadnji sifon. Zaradi težav z visoko vodo so potapljači potrebovali dve uri, da so prišli do ujetih, za izhod pa so potrebovali uro in pol, pri čemer je pomagala tudi voda, je po zaključeni intervenciji opisal reševanje.

Jamarski reševalci iz Križne jame uspešno rešili vseh pet od sobote ujetih. FOTO: Dr. Maks Merela, Matej Zalokar, Dalibor Debartoli, Sebastijan Gantar, Tomaž Grdin

Predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko, ki je bil eden od treh vodij intervencije, je dejal, da je bilo delo zelo naporno. Že prvi večer so vedeli, da bodo reševanje prej ali slej uspešno izpeljali, predvsem ko so izvedeli, da so ujeti na varnem in da ni z njimi nič narobe, je dejal.

Vsi reševanje in stresni dogodek prenesli zelo dobro

Zdravnik Zdravstvenega doma Cerknica Zlatko Pogorilić po pregledu vseh udeleženih v dogodku, od vodičev do turistov, ugotavlja, da so vsi reševanje in ta stresni dogodek prenesli zelo dobro, fizičnih zdravstvenih težav nimajo, nihče ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja. Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti stresu jih bo civilna zaščita peljala domov.

Vodja enote za psihološko pomoč civilne zaščite Barbara Čibej Žagar je dejala, da so po kratkem razgovoru z udeleženci ugotovili, da so vsi v dobrem psihičnem stanju in ne potrebujejo dodatne psihološke pomoči. Jim bo pa nudena, če jo bodo potrebovali.

Poveljnik civilne zaščite v Cerknici Matjaž Knap je izpostavil, da so morali v kratkem času za vse službe, ki so sodelovale pri intervenciji, zagotoviti logistiko - od bivalnih in spalnih prostorov in dostop do opreme, da so lahko dostopali do ujetih ljudi. Poskrbeli so tudi za njihove družinske člane, tako da je pri intervenciji sodelovala tudi lokalna skupnost.

Vodja mednarodne reševalne enote pri jamarski reševalni službi Maks Merela je dejal, da smo bili letos v Sloveniji priča zelo »čudnim vodnim razmeram«. To je prva nesreča takšnega tipa v Križni jami, je izpostavil.