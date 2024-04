Asta Vrečko pozvala k uporu proti skrajnim politikam

Tudi zaradi boja naših prednikov danes živimo v svobodni državi s privilegijem, da živimo v miru, je ob dnevu upora proti okupatorju zapisala koordinatorica Levice Asta Vrečko. Vendar pa nam ta privilegij po njenih besedah daje tudi odgovornost pomniti, da so pravice priborjene, ne podarjene. Pozvala je k uporu proti skrajnim politikam.

Prazniki, ki jih obeležujemo konec aprila in v začetku maja, so del naše kulture, kolektivnega spomina in družbe. »To so prazniki vseh delovnih ljudi, vseh, ki se borimo za delavske, socialne in ekonomske pravice, za mir, solidarnost in svobodo. Vseh, ki spoštujemo zgodovino, in vseh, ki stremimo k izgradnji boljše prihodnosti,« je v poslanici, ki so jo posredovali iz stranke, zapisala Vrečko.

Borci osvobodilne fronte so odšli v boj z odločnostjo, ki je izhajala iz sočutja do drugega, je poudarila: »Iz iskrene želje po boljšem in pravičnejšem svetu. Iz neomajne vere v posameznika kot nepogrešljivega člena skupnosti.«

Zmaga nad fašizmom in nacizmom zato po njenih besedah ni pomenila le konca vojne. »Partizani in partizanke niso le pregnali okupatorja in ustavili nasilja. Stremeli so še dlje. Z bojem proti imperializmu in kapitalizmu so si iskreno prizadevali ustvariti pravičnejšo družbo in boljši svet za vse,« je zapisala.

Danes spet živimo v času vojne na evropskih tleh, v času, ko se v svetu izvaja genocid ter v času porasta skrajnih politik in neofašizma, je izpostavila. »Temu se je treba odločno upreti,« je pozvala.

Privilegij živeti v miru od nas po njenih besedah zahteva tudi prizadevanja za mir, pravice in dostojno življenje vseh ter da ne dopustimo revizije zgodovine. »Tako bomo zgled za druge države EU in prihodnje generacije,« je dodala.