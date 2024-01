V Križni jami ostalo ujetih pet oseb

Včeraj ob 17.09 je v Križni jami, občina Cerknica, zaradi povečane količine padavin ostalo ujetih pet oseb. Posredujejo jamarski reševalci JRS Postojna, Ljubljana in Novo mesto z jamarskimi potapljači in gasilci PGD Cerknica, ki razsvetljujejo kraj dogodka in nudijo logistično pomoč jamarskim reševalcem.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje sta reševanje in oskrba sta v teku, obveščene so tudi vse pristojne službe.

Celodnevno deževje ponekod povzroča nevšečnosti