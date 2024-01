Reševanje iz Križne jame: jamarji poslali spodbudno fotografijo (V ŽIVO)

V Križni jami bo ob nadaljnjem zniževanju vodne gladine predvidoma stekla reševalna akcija petih ljudi, ki so zaradi visokega vodostaja od sobote popoldne ujeti v jamskem rovu, približno 2,4 kilometra od vhoda v jamo. Vodostaj se je v nedeljo proti večeru začel zniževati, dokončno odločitev pa naj bi sprejeli danes po preučitvi razmer.

Dvig gladine vode jim je zaprl pot Tričlanska družina in dva vodnika so v jamo na ogled krenili v soboto okoli 8. ure, a se zaradi dviga gladine vode, ki jim je zaprla pot proti površju, niso uspeli vrniti. Že v soboto popoldne je stekla reševalna akcija, doslej pa sta se do ujetih prebili dve ekipi potapljačev in jih oskrbeli z vsem potrebnim. Peterica je sicer na varnem, v ogrevanem bivaku na skalni polici približno deset metrov nad vodo, imajo hrano, topla oblačila in gorilnike, njihovo stanje pa je po zadnjih poročilih jamarsko-potapljaške ekipe, ki se je v nedeljo zvečer vrnila iz jame, stabilno.

8.00: Z Jamarske zveze Slovenija so sporočili, da jutro prinaša lepe novice. »Voda v Križni jami je med nočjo upadala, zato smo lahko s čolnom prišli prek prvega sifona (na fotografiji)), kar so zelo dobri obeti za izvedbo reševanja ujetih oseb. Potapljači Jamarske reševalne služba in potapljači URSZR Enote za hitre intervencije se pripravljajo na vstop v jamo v zgodnjih dopoldanskih urah. Če bo šlo vse po načrtu, lahko upamo na rešitev ujetih še danes.«

7.30: Gladina vode v jami se je po besedah vodje jamarske reševalne službe za TV Slovenija Walterja Zakrajška sinoči dokaj hitro nižala, zato bi lahko ujete iz podzemlja morda rešili danes popoldne. »Ujete bomo obleki v suhe neoprenske obleke, da bodo lahko plavali, ne da bi šli s čolni,« je pojasnil.

7.00: Reševalci so ponoči dežurali pred vhodom v Križno jamo, danes okoli 9. ure pa se bo v jamo znova odpravila ekipa jamarskih potapljačev, ki bo ocenila višino vodne gladine in možnosti za varno rešitev ujete skupine. Vodni tok je bil namreč v nedeljo zvečer še vedno močan, je pa gladina vode začela upadati.