Križna jama velja za eno najlepših vodnih turističnih jam v Sloveniji, ki jo ljudje obiskujejo od neolitika naprej: njenih 22 jezer s smaragdno zeleno vodo v dostopnem delu velja za posebno atrakcijo, prav tako velja za dolgo, saj njeni rovi (v katerih so našli celo ostanke jamskega medveda) obsegajo 8273 metrov. Kot smo lahko slišali včeraj pred vhodom, je zanimanje za njen ogled tolikšno, da je čakalna doba za vstop kar okoli leto dni. In v sobotnem jutru je v jamo brez električne razsvetljave in betonskih poti vstopila tričlanska družina, starši in 22-letna hči, z vodnikom društva Križne j...