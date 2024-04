Ni dovolj le ustvarjalnost, tudi podjeten moraš biti, pravi Slađana Urošević Šimunac

Na Prešernovem trgu je zaradi Mestne občine Ljubljana ta teden znova zaživela znamenita Plečnikova trafika, v njej pa bodo svoje izdelke in storitve predstavljali slovenski podjetniki in podjetnice, ki so delovali pod okriljem projekta PONI LUR. Med njimi je Slađana Urošević Šimunac, ki ustvarja kvačkane torbice Kroceta (izgovarja se kročeta). »Torbice so definitivno moja največja strast. Dobesedno vsak dan, brez predaha, spremljam in raziskujem vse v zvezi z njimi,« izvem od navdušene oblikovalke, ki mi pove več o začetkih svoje poslovne poti.

»Minili sta dve leti, odkar sem bila udeleženka projekta PONI LUR – podjetno nad izzive, ki ga izvaja RRA LUR (Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije). S pomočjo Ponija sem realizirala svojo poslovno idejo in Slovenkam pokazala svoje kvačkane torbice Kroceta. Že po prvem mesecu Ponija so sledile bliskovite spremembe. Odprla so se mi mnoga vrata, saj so Slovenke vzljubile moje torbice.«

Unikati

Slađana je starodavno obrt kvačkanja filtrirala skozi čas in jo uporabila za osnovno obliko torbice, pri uveljavitvi njene blagovne znamke Kroceta pa ji je pomagal omenjeni projekt, za katerega je zelo hvaležna. »Za uspešen razvoj ideje in podjetniške kariere je ključno tudi podporno podjetniško okolje, za katero si še posebej prizadevata župan in MOL poleg celotne ekipe Poni. Ponijevci se z županom Zoranom Jankovićem prvič srečamo v mestni hiši na podelitvi certifikatov ob koncu projekta, kjer mu predstavimo svojo podjetniško idejo. Podpora župana se nadaljuje tako, da nam velikokrat omogoči res dragocene priložnosti, kjer se lahko predstavimo širši okolici, denimo podjetniški bazar na Stritarjevi, eden od njih je tudi projekt Plečnikova trafika. Takšni brezplačni projekti so za nas mlade podjetnike neprecenljivi.«

Slađana ustvarja kvačkane torbice Kroceta. FOTO: Igor Modic

Plečnikova trafika, ki je v ponedeljek znova odprla svoja vrata, je tako postala inkubator novih podjetniških idej. »Vsakih štirinajst dni bosta v njej svojo priložnost dobila dva udeleženca projekta. Prvi sva jaz oziroma Kroceta in Iva Herman, ki ustvarja pod blagovno znamko Jollie Bluebear. Gre za eno od zelo uspešnih ponijevk, o njenih glasbenih ilustracijah so pisali celo v reviji Vogue. Prostor je opremila Nina Savič, prav tako ponijevka, arhitektka, ki ustvarja pod blagovno znamko Jugošik. Vse tri smo bile udeleženke programa PONI LUR.«

Trend kvačkanih torbic je prisoten tudi pri največjih modnih hišah, a Slađana se je odmaknila od množice in ustvarila popolnoma svoj model, ki ga boste lahko zdaj videli tudi vi. »V Plečnikovi trafiki bo za začetek do 10 torbic, vsaka je unikatna. Večino modelov moje stranke že poznajo. V izdelavi sta dva popolnoma nova, vključila ju bom konec prvega oziroma v začetku drugega tedna promocije. To je odlična priložnost za vse dame, ki si želijo torbice videti v živo. Mogoča bo tudi izdelava torbice po naročilu.«

Prva pri nas

Čas je, da Slovenke začnemo trende vzpostavljati, namesto da jim le sledimo, pravi. FOTO: Igor Modic

Kroceta torbice so vedno v trendu, vendar popolnoma samosvoje v kombinaciji materialov ali dodatkov. »Kvačkati me je naučila babica, od nje sem podedovala ljubezen do ročnih del. Ko sem bila stara šest let, sem pojedla liziko in z njeno palčko naredila prve zanke. To sem pokazala babici, ona pa mi je podarila pravo kvačko. Od takrat do njene smrti sva skupaj kvačkali vse, od prtov in zaves do oblačil. Moja babica je bila modna navdušenka in je ljubila trende. Vedno malo pred svojim časom je znala napovedati, katere modne napovedi se bodo uresničile. Rada verjamem, da sem ji podobna,« se spominja lepih trenutkov.

Pri izbiri imena blagovne znamke je imela precej težav. »Bodisi je ime že obstajalo ali pa mi ni bilo všeč. Na besedo kroceta sem naletela čisto po naključju in se odločila, da tako poimenujem svojo znamko. Beseda izhaja iz esperanto jezika in pomeni kvačkano. Za to ime sem se odločila zaradi narobe obrnjene strešice pri črki č. Nekega dne, ko bo to že uveljavljena blagovna znamka, bi to črko želela uporabiti kot zaščitni oziroma prepoznavni znak svoje blagovne znamke torbic.«

Trend kvačkanih torbic je prisoten tudi pri največjih modnih hišah. FOTO: Igor Modic

Kroceta se je rodila poleti 2021, a šele leto pozneje je s projektom PONI LUR z znamko resno stopila na trg. »Pred tremi leti je bila pri nas zelo popularna reciklirana bombažna preja. Iz nje sem naredila svojo prvo kolekcijo, a sem ugotovila, da ni primerna. Iskala sem rešitev, da bodo vzdržljive in da odstranjevanje madežev in umazanije ne bo težava. Tako sem kot prva v Sloveniji začela z novo prejo in dodala kombinacijo usnja. Takrat pri nas ni bilo podobnih torbic, zato so bile in so ostale nekaj posebnega in unikatnega.«

Kot prva v Sloveniji sem začela z novo prejo in dodala kombinacijo usnja.

Vsakodnevna borba

Da Slađana izdela unikatno torbico, potrebuje približno 40 ur; priznava, da je v svetu mode izredno težko. »Za obstoj se borijo večje blagovne znamke, kaj šele manjši oblikovalci, kot sem jaz. Borba je vsakodnevna, odpovedovanja je veliko. Delaš veliko za majhen zaslužek. A jaz to tako zelo rada počnem, da si življenja brez kvačkanja, oblikovanja in kreativnosti ne predstavljam. Če imaš svojo znamko, ni dovolj, da si kreativen, biti moraš tudi podjeten, in podjetništvo ni za vsakogar. So dnevi, ko ne veš, kako naprej, in bi najraje vse spustil iz rok, nato pa se zbudiš v novo jutro z novimi idejami in novo energijo.«

Slađana Urošević Šimunac in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Kvačkane torbice so njena največja strast. »Zdaj imam v omari samo še Kroceta torbice, na seznamu želja pa je torbica naše oblikovalke Marjete Grošelj. Sem njena velika občudovalka.« Ker ima rada trende in jih tudi spremlja, jo povprašam, kateri je najbolj moden kos za letošnjo pomlad in poletje. »Rdeče usnje. Čeprav v glavnem spremljam trend torbic, se mi zdi, da za pomlad in poletje tudi pri oblačilih opazim rdeče usnje. Veliko prosojnih materialov, ultra kratke hlače, oversize srajce ... To poletje bomo telo pokazali, in ne skrili.« Svojo butično izdelavo želi ohraniti tudi v prihodnje, na koncu pa nam preda modno sporočilo za Slovenke: »Bodite ambasadorke slovenskega dizajna in mode. Čas je, da Slovenke začnemo vzpostavljati trende, namesto da jim le sledimo.«