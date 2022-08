V prometni nesreči je umrl kapetan Jure

Te dni smo poročali, da je na pripravah na Norveškem v tragični nesreči umrla mlada, 19-letna članica slovenske reprezentance A v smučarskem teku Hana Mazi Jamnik, konec tega prazničnega tedna pa je še ena tragedija prizadela slovensko športno javnost.

»V globoki žalosti sporočamo, da se je naš soigralec in prijatelj Jure Jež smrtno ponesrečil. Naše iskreno sožalje velja žalujoči družini,« so sporočili iz SK Zadruga Aich Dob na avstrijskem Koroškem.

Malo pozneje se je z žalostno novico oglasil tudi povratnik v najmočnejšo (I. DOL) slovensko odbojkarsko ligo, OK Fužinar iz Raven na Koroškem. V žalostni vesti so zapisali, da se je mnogo prezgodaj moral posloviti od dolgoletnega kapetana, 33-letnega Jureta Ježa. OK Fužinar je v čustvenem sporočilu za javnost zapisal, da »je bil prvi med enakimi v nekaterih težkih letih za naš klub, a je s svojo vztrajnostjo kot po pravilu dokazoval, da besede nemogoče ni v njegovem slovarju. Na igrišču je bil oster in nepopustljiv, v garderobi pa vedno pripravljen za šalo in zabavo. S svojo srčnostjo je bil pravi zgled mlajših generacij, ki so tudi z njegovo pomočjo postale boljše na igrišču in predvsem zunaj njega. Bil je kapetan, ki si ga lahko želi prav vsak odbojkar, prijatelj z večno nasmejanim obrazom in človek z veliko začetnico. Dragi Jure, dragi kapetan, hvala za vse prekrasne trenutke, ki jih nikdar ne bomo pozabili,« so še zapisali pri OK Fužinar in družini ter njegovim najbližjim izrekli iskreno sožalje.

Vzrok smrti ni znan, so pa pri zamejski Zadrugi Aich/Dob, kjer je Jure nazadnje igral, zapisali, da se je nesrečni koroški odbojkar smrtno ponesrečil.

