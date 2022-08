Da ti poči srce: po smrti naše mlade športnice Hane se je oglasil njen fant

Tragična nesreča naše mlade smučarske tekačice na Norveškem Hane Mazi Jamnik je pretresla slovenski smučarski svet. Komaj 19-letna perspektivna športnica je umrla med pripravami na novo sezono, ko je med treningom na tekaških rolkah v predoru Botshei vanjo trčilo tovorno vozilo.

Njena smrt odmeva, od nje se poslavljajo številni, zdaj pa se je oglasil tudi njen fant Anže Gros. Zapisal je, da čuti, da mora to objaviti, saj mu je vedno malo težila, da je nikoli ne objavi. »Bila sva tim, ki je bil skupaj proti vsemu. Zelo malo je takih, kot si bila ti,« je nadaljeval in dodal, da je vedno poskrbela za vse okoli sebe in je vedno prinašala pozitivno energijo. »Planirala sva si življenje in hotela biti skupaj do konca. Pogrešal bom najina nočna filozofiranja o teku in življenju nasploh. Pogrešal bom tvoje piškote, ki si mi jih spekla, ko sem bil na tleh. Pogrešal bom tvoje objeme in najine zabite fore, ki sva jih dojela samo midva. Komaj čakava, da se spet srečava in objameva. Do takrat pa: ljubim te. Tekel bom za naju,« je še zapisal Gros, ki je prav tako tekač na smučeh. Dodal je še nekaj njunih skupnih fotografij.